Fed politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cenevre'deki görüşmesinin ardından beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, iki günlük toplantısının ardından ekonomistlerin tahmin ettiği gibi politika faizinde değişiklik yapmayarak faiz oranını yüzde 0-0.25 aralığında bıraktı.

Fed, korona pandemisinden etkilenin ABD ekonomisini desteklemek amacıyla gevşek para politikası uyguluyor.

Enflasyon endişesine rağmen faiz oranını sabit tutan Fed, ekonomide korona krizinin başlamasından bu yana ilk kez 2023 yılında faizlerin tekrar yükselebileceği mesajı da verdi.

Mart ayında bu yıl için enflasyon tahminini 2,4 olarak açıklayan Fed, bu kez enflasyon tahminini ise yüzde 3,4'e yükseltti. Fed, ABD verilerine göre yüksek fiyatların büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığına işaret etti.

"İstihdam göstergeleri güçleniyor"

Fed'den yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde aşılamanın artmasıyla pandeminin ekonomi üzerindeki etkisinin azalacağı öngörüsüne yer verildi. Bunun da büyümeye etkisi olacağını vurgulayan Fed, ABD ekonomisine sağlanan desteğin ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerini güçlendirdiğini belirtti.

Fed yetkilileri, ekonominin bu yıl yüzde 7 büyümesini bekliyor. Bununla birlikte, büyümenin bundan sonra yavaşlayarak 2022'de yüzde 3,3'e ve 2023'de yüzde 2,4'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

AP,Reuters,AFP/HS,SÖ

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