Fed politika faizini 25 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizlerini düşürmeye devam etti.

Fed Başkanı Jerome Powell ve ekibi, Çarşamba günü yapılan toplantıda, beklentilere paralel olarak politika faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 4,25 ile 4,50 aralığına çekti.

Federal Reserve, eylül ayında faiz politikasında değişikliğe gitmiş, kasım ayında yeniden faiz indirmiş ve bu yıl üçüncü kez para politikasını gevşetmiş oldu. Banka, gelecekte faiz indirimlerinin daha yavaş gerçekleşeceği sinyalini verdi.

Uzmanlar da Fed’in 2025 yılında faizleri başlangıçta tahmin edilenden daha yavaş bir hızda düşüreceğini öngörüyor. Uzmanlara göre bu seyrin nedeni, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ithalat vergilerinin enflasyonu artırabileceği endişesi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nden (IfW) Lena Dräger, Fed'in önümüzdeki toplantılarda faiz oranlarını sabit tutarak belirsiz ekonomik koşullar karşısında hareket alanını koruması gerektiğini belirtti.

Dräger, makroekonomik ortamın zorlayıcı olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda enflasyonun yeniden yükselmesine işaret eden birçok faktör var, ancak aynı zamanda ekonomik büyüme görünümü belirsizliğini koruyor" dedi.

Reuters/TY,UÇ

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