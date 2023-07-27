Fed politika faizini 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkardı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Fed böylece yaptığı son 12 toplantının 11'inde faiz yükseltme kararı almış oldu.

Fed'den yapılan açıklamada gelecek dönemde de faiz artırımına gidilebileceği belirtildi. Açıklamada "Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ek bilgileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edecektir" denildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da ülkede enflasyonun Fed'in belirlediği yüzde ikilik seviyenin bir hayli üzerinde olmaya devam ettiğini söyledi.

Powell, "Enflasyonu yüzde 2'ye düşürme sürecinin önünde uzun bir yol var" diye konuştu.

"Meslektaşlarım ve ben, yüksek enflasyonun satın alma gücünü aşındırarak önemli zorluklar yarattığının farkındayız" diyen Powell bunun özellikle "gıda, konut ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların yüksek maliyetlerini en az karşılayabilenler" için geçerli olduğunu ifade etti.

Reuters haber ajansının ekonomistlere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümetinin Perşembe günü ekonominin yıllık yüzde 1,8 oranında büyüdüğünü açıklaması bekleniyor.

Fed Başkanı Powell bankanın artık bir resesyon öngörmediğini belirtti. Powell, "Personelin tahmininde bu yılın sonlarından itibaren büyümede gözle görülür bir yavaşlama var, ancak ekonominin son dönemdeki dayanıklılığı göz önüne alındığında, artık bir resesyon öngörmüyorlar" diye konuştu.

Fed, Haziran ayındaki toplantısında 2023 yılının sonlarından itibaren hafif bir resesyon öngörmüştü.

DW, AP, AFP, Reuters/EC,TY

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