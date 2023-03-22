Fed politika faizini 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti. Yüksek enflasyonu frenlemekle ticari bankacılık sektöründeki çalkantılar arasında bir denge tutturmaya çalışan Fed'in kararı, beklentilerle uyumlu oldu. Kararın açıklanması sonrasında Euro, Dolar karşısında değer kazandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankacılık sisteminde yatırımcıların tasarruflarının güvence altında olduğunu söyledi. Powell, ABD Merkez Bankası'nın geçen günlerde yaşanan çalkantıların tekrarlanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Powell "Koşulları yakından gözlemlemeye devam edeceğiz ve bunları sağ salim tutmak için de gerektiğinde tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız" diye konuştu.

Bankaların batmasıyla başlayan tedirginlik

ABD'de Silicon Valley Bank ile New York merkezli Signature Bank'ın batması piyasalarda endişe yaratmış, bunun bir sistemine krizine dönüşüp dönüşmeyeceği kaygısı ortaya çıkmıştı.

ABD'deki iki bankanın hemen ardından İsviçre'nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse'te kriz yaşanmıştı. Bankanın en büyük ortağı olan Suudi Ulusal Bankası sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmuş bunun üzerine bankanın hisse senetleri yüzde 30 oranında değer kaybetmişti. Credit Suisse krizi bankanın UBS tarafından devralınmasıyla çözülmüştü.

DW, Reuters / EC, SÖ