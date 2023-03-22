  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome PowellFotoğraf: Jacquelyn Martin/AP/dpa/picture alliance
EkonomiAmerika Birleşik Devletleri

Fed politika faizini 25 baz puan artırdı

1 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırdı. Karar sonrasında Euro Dolar karşısında değer kazandı.

https://p.dw.com/p/4P5lG

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti. Yüksek enflasyonu frenlemekle ticari bankacılık sektöründeki çalkantılar arasında bir denge tutturmaya çalışan Fed'in kararı, beklentilerle uyumlu oldu. Kararın açıklanması sonrasında Euro, Dolar karşısında değer kazandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankacılık sisteminde yatırımcıların tasarruflarının güvence altında olduğunu söyledi. Powell, ABD Merkez Bankası'nın geçen günlerde yaşanan çalkantıların tekrarlanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Powell "Koşulları yakından gözlemlemeye devam edeceğiz ve bunları sağ salim tutmak için de gerektiğinde tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız" diye konuştu.

Bankaların batmasıyla başlayan tedirginlik

ABD'de Silicon Valley Bank ile New York merkezli Signature Bank'ın batması piyasalarda endişe yaratmış, bunun bir sistemine krizine dönüşüp dönüşmeyeceği kaygısı ortaya çıkmıştı.

ABD'deki iki bankanın hemen ardından İsviçre'nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse'te kriz yaşanmıştı. Bankanın en büyük ortağı olan Suudi Ulusal Bankası sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmuş bunun üzerine bankanın hisse senetleri yüzde 30 oranında değer kaybetmişti. Credit Suisse krizi bankanın UBS tarafından devralınmasıyla çözülmüştü.

DW, Reuters / EC, SÖ

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Mithat Sancar

Sancar: Seçime Yeşil Sol Parti ile gireceğiz

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Anayasa Mahkemesi

Şemdinli davası AYM'ye taşındı

Şemdinli davası AYM'ye taşındı

Hukuk ve Adalet7 saat önce

Berlin: Türkiye'deki seçim sürecinde adil bir ortam yok

Berlin: Türkiye'deki seçim sürecinde adil bir ortam yok

Politika7 saat önce
Türkei - Bündnis für Arbeit und Freiheit

Emek ve Özgürlük İttifakı ne zaman "Kılıçdaroğlu" diyecek?

Emek ve Özgürlük İttifakı ne zaman "Kılıçdaroğlu" diyecek?

Politika8 saat önce
HDP Genel Merkezi

AYM'den HDP'ye ikinci ret: B planı devreye giriyor

AYM'den HDP'ye ikinci ret: B planı devreye giriyor

Politika9 saat önce

Bankacılık krizi sürecek mi?

Bankacılık krizi sürecek mi?

Ekonomi14 saat önce

AKP'de "kaybetme korkusu" var mı?

AKP'de "kaybetme korkusu" var mı?

Politika21 Mart 2023
Ana sayfaya dön