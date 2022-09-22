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Fotoğraf: DesignIt/Zoonar/picture alliance
EkonomiTürkiye

Fed kararı sonrası Dolar/TL kuru zirveyi gördü

25 dakika önce

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini artırması sonrasında, Dolar/TL kuru tarihi zirveyi gördü.

https://www.dw.com/tr/fed-karar%C4%B1-sonras%C4%B1-dolar-tl-kuru-zirveyi-g%C3%B6rd%C3%BC/a-63200083

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz oranlarında üçüncü kez art arda75 baz puanlık artış yapması Dolar/TL kurunun tarihi zirveyi görmesini beraberinde getirdi. Dolar/TL kuru Aralık 2021'de gördüğü 18,3633 seviyesini aşarak,18.38'in üzerini test etti ve 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Fed kararı ardından dolarda güçlenme görülürken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında gerilediği izlendi.

ABD'de politika faiz oranı bu yıl tam beş kez arttırıldı. 75 bazlık artışlar ise son üç ayda üst üste geldi. Fed en son, derin ekonomik durgunlukların yaşandığı 1970 ve 80'li yıllarda bu kadar sert önlemlere başvurmuştu.

Gözler TCMB kararında

Fed'in kararının ardından yurt içinde dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. TCMB faiz toplantısı bugün TSİ saat 14.00'te yapılacak. 

DW / AI, EC

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