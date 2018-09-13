 Fed beklendiği gibi faiz arttırdı | EKONOMİ | DW | 27.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Fed beklendiği gibi faiz arttırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan yükseltti. Fed ABD ekonomisinin en az üç yıl daha büyümeyi sürdüreceğini öngördü.

USA Finanzkurs - Federal Reserve - US-Notenbank (picture alliance/Zuma Wire/C. Myers)

Para politikasını sıkılaştırma planında değişiklik yapmayan ABD Merkez Bankası (Fed), dün gece açıkladığı para politikası kararına göre politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına yükseltti.

ABD merkez bankasının karar metni "destekleyici" para politikası döneminin de sonuna gelindiğini gösterdi. Fed Aralık ayında bir faiz artışı daha öngörürken, gelecek yıl üç, 2020'de ise bir artış yapmayı planlıyor.

Büyüme beklentileri

ABD ekonomisinin bu yıl beklentilerin üzerinde yüzde 3,1 büyüyeceğini ve en az üç yıl daha ılımlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini tahmin eden Fed, bu esnada düşük işsizlik oranının korunacağını ve enflasyonun yüzde 2 olan hedefe yakın seyredeceğini öngörüyor. 

Fed son yıllardaki vergi kesintileri ve hükümetin harcamalarının etkisinin azalmasıyla gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin gelecek yıl yüzde 2,5, 2020'de yüzde 2 ve 2021'de de yüzde 1,8'e gerileyeceğini öngörüyor.

Enflasyonun önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 2 civarında seyredeceğini tahmin eden Fed, işsizlik oranının ise gelecek yıl yüzde 3,5'e düşmesi ve 2020'de bu civarda kalması ve 2021'de de hafif yükselmesini bekliyor.

İşsizlik oranı şu anda yüzde 3,9'da bulunuyor. Bu faiz artırımı bu yılın üçüncü ve son sekiz çeyreğin ise yedinci artırımı oldu.

rtr/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

FED faiz artırdı

ABD Merkez Bankası (FED) faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltti. FED'in bu hamlesi piyasalarda bekleniyordu. (13.06.2018)  

Benzer içerik

Türkische Zentralbank

Merkez Bankası'nın faiz artışı ne anlama geliyor? 13.09.2018

Merkez Bankası’nın 625 baz puanlık faiz artışı, AKP’nin 16 yıllık iktidarında bir anda yapılan en büyük faiz artışı oldu. Ekonomide yeni bir yol haritası için artık gözler Saray’da ve ekonomi yönetiminde.

Symbolbild Lira-Erholung stützt türkische Börse

Merkez Bankası'ndan rekor faiz artışı 13.09.2018

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini 625 baz puan arttırdı. Karar sonrası TL değer kazandı.

Türkei PK Finanzminister Berak Albayrak

Yeni ekonomi programı bekleneni verdi mi? 20.09.2018

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program, piyasalar ve akademik çevrelerde beklenen olumlu etkiyi yapmadı. Uzmanlar programda işsizlik ve enflasyonla mücadelenin belirsiz olduğu görüşünde.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Instagram’ın istifa kararı alan CEO'su Kevin Systrom

Instagram’ın kurucuları şirketten ayrılma kararı aldı

Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger şirketten ayrılma kararı aldıklarını açıkladı. Instagram CEO'su Systrom, “yaratıcılıklarını geliştirmek” için bu adımı attıklarını belirtmekle yetindi. 

FOTO-GALERİ

default

Büyük gıda skandalları

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan büyük gıda skandallarına yakından bakın. 