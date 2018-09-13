Fed beklendiği gibi faiz arttırdı

Para politikasını sıkılaştırma planında değişiklik yapmayan ABD Merkez Bankası (Fed), dün gece açıkladığı para politikası kararına göre politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına yükseltti.

ABD merkez bankasının karar metni "destekleyici" para politikası döneminin de sonuna gelindiğini gösterdi. Fed Aralık ayında bir faiz artışı daha öngörürken, gelecek yıl üç, 2020'de ise bir artış yapmayı planlıyor.

Büyüme beklentileri

ABD ekonomisinin bu yıl beklentilerin üzerinde yüzde 3,1 büyüyeceğini ve en az üç yıl daha ılımlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini tahmin eden Fed, bu esnada düşük işsizlik oranının korunacağını ve enflasyonun yüzde 2 olan hedefe yakın seyredeceğini öngörüyor.

Fed son yıllardaki vergi kesintileri ve hükümetin harcamalarının etkisinin azalmasıyla gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin gelecek yıl yüzde 2,5, 2020'de yüzde 2 ve 2021'de de yüzde 1,8'e gerileyeceğini öngörüyor.



Enflasyonun önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 2 civarında seyredeceğini tahmin eden Fed, işsizlik oranının ise gelecek yıl yüzde 3,5'e düşmesi ve 2020'de bu civarda kalması ve 2021'de de hafif yükselmesini bekliyor.

İşsizlik oranı şu anda yüzde 3,9'da bulunuyor. Bu faiz artırımı bu yılın üçüncü ve son sekiz çeyreğin ise yedinci artırımı oldu.

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