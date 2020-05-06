FED: ABD ekonomisi yüzde 30 küçülebilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (FED) ülke ekonomisinin, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30’a kadar küçülebileceği tahmininde bulundu. Televizyon kanalı CBS’e konuşan FED Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgını nedeniyle ABD gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 20 ila 30 arasında düşmesinin mümkün olduğunu dile getirdi. Powell diğer yandan, ABD ekonomisinde, senenin üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden bir canlanma yaşanacağı öngörüsünü dile getirdi.

ABD ekonomisine dair, ikinci çeyrekle ilgili verilerin "çok ama çok kötü" çıkacağını vurgulayan Powell, işsizlik oranının da yüzde 20 ila 25 arasında artmasının beklendiğini belirtti. Koronavirüs salgınının ABD ekonomisini henüz ağır bir biçimde etkilemediği yılın ilk çeyreğinde de ABD ekonomisi yüzde 4,8 oranında küçülmüştü. Salgın nedeniyle şu ana dek yaklaşık 36,5 milyon kişinin işsiz kaldığı ABD’de, Şubat ayında yüzde 3,5 olan işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 14,7’ye fırladı.

"30’lu yıllardaki gibi olmaz"

ABD'de hükümet tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan sokağa çıkma yasağı gibi önlemler, ülkedeki ekonomik faaliyetleri büyük oranda felce uğrattı, çok sayıda iş yeri kapandı. FED Başkanı Jerome Powell bu olumsuz tabloya rağmen ekonomideki resesyonun, 1930'lu yıllarda ABD’de yaşanan ekonomik durgunluk boyutunda bir etki yaratmayacağını, zira ABD ekonomisinin bu kez krizden önce sağlıklı bir yapıda, bankalarında sağlam bir durumda olduğunu dile getirdi.

Senenin üçüncü çeyreğinde ekonominin yeniden iyiye gideceğine inandığını belirten Powell, bunun için belirleyici faktörün, salgının yayılma hızının yavaşlaması olacağını vurguladı. FED Başkanı’na göre Amerikan ekonomisinin kendini krizden tamamen kurtarabilmesi için söz konusu virüse karşı bir aşı bulunması gerekiyor.

ABD, dünya çapında koronavirüs salgınından açık ara en ağır etkilenen ülke. Yaklaşık bir buçuk milyon vaka sayısının kayıtlara geçtiği ABD’de, Pazar günü açıklanan veriler itibariyle şu ana dek 90 bine yakın insan hayatını kaybetti.

AFP/ET,HS

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