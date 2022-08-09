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Trump'ın yaşadığı Mar-a-Lago malikanesinin önündeki polis araçları
Trump'ın yaşadığı Mar-a-Lago malikanesinin önündeki polis araçlarıFotoğraf: Terry Renna/AP/dpa/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

FBI Trump'ın evine baskın düzenledi

7 saat önce

FBI, eski başkan Trump'ın malikanesinde arama yaptı. Aramanın Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli devlet belgelerini yanında götürdüğüne ilişkin soruşturma kapsamında yapıldığı belirtiliyor.

https://www.dw.com/tr/fbi-trump%C4%B1n-evine-bask%C4%B1n-d%C3%BCzenledi/a-62750731

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde arama yaptığı bildirildi.

Önceden duyurulmaksızın Pazartesi günü yapılan arama kapsamında, Trump'ın kasasına da zorla girildiği kaydedildi. Trump'ın arama sırasında evde olmadığı belirtildi.

Söz konusu aramanın, Trump'ın başkanlık görevinden ayrılırken, bazı resmi kayıtları izinsiz bir biçimde yanında götürdüğüne ilişkin soruşturma kapsamında yapıldığı belirtildi. Trump'ın oğlu Eric Trump, bu bilgiyi teyit etti. Fox News'a açıklamalarda bulunan Eric Trump, babasının, Beyaz Saray'dan eve getirdiği belgelerle ilgili olarak son aylarda Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi ile yakın iletişim halinde olduğunu ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'ın, Trump'ın evindeki aramayla ilgili açıklama yapmayı reddettikleri kaydedildi.

"Evim kuşatıldı"

Evinde yapılan aramayla ilgili bir açıklama yayınlayan Donald Trump, "çok sayıda FBI ajanının", evine baskın düzenlediğini ifade etti. Evinin "kuşatıldığını, basıldığını ve işgal edildiğini" söyleyen Trump, aramanın nedenine ise değinmedi.

"İlgili devlet kurumlarıyla işbirliği yapmanın ardından, evime önceden duyurulmamış bir baskın düzenlemeleri gereksiz ve uygunsuzdur" diyen Trump, "Kasama bile zorla girdiler!" diye konuştu.

Gelişmeler üzerine bir grup Trump destekçisi, malikanenin yakınlarında toplandı. Kornalarını çalan Trump taraftarlarının, Trump ve Amerikan bayrakları salladıkları görüldü.

Trump, Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrıldığından bu yana Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yaşıyor.

Donald Trump
Donald TrumpFotoğraf: Shafkat Anowar/The Dallas Morning News/AP/picture alliance

Üst düzey onay gerekiyor

ABD'de eski bir başkanın evinde bu tür bir arama yapılmasının eşi benzeri olmadığı belirtiliyor.

Herhangi bir özel konutta bir arama yapılabilmesi için, yürütülen yasal bir soruşturma kapsamında olası neden tespit edilmiş olması ve bunun ardından bir savcının onayı gerekiyor. Dolayısıyla Trump''n evindeki aramanın yapılabilmesi için, Trump'ın görevdeyken atadığı FBI Direktörü Christopher Wray ve Trump'ın halefi Joe Biden'ın atadığı ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın onay vermiş olması gerekiyor.

ABD'deki Başkan Kayıtları Yasası, ABD Başkanı'nın resmi görevleri kapsamındaki yazılı iletişimi içeren tüm belgelerin korunmasını gerektiriyor.

Şubat ayında, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin 2021 yılı boyunca Trump ile 15 kutu kaydın iade edilmesiyle ilgili olarak iletişimde oldukları açıklanmıştı. Trump'ın, "milli güvenliğe ilişkin gizli bilgiler içerdiği" belirtilen söz konusu kayıtları Ocak ayında iade ettiği bildirilmişti.

Halihazırda Trump'ın başkanlık dönemi ve iş yaşamını ilgilendiren birçok soruşturma yürütülüyor.

Reuters / BÜ,BK

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