FBI: New Orleans ve Las Vegas arasında bağlantı yok

FBI, ABD'de New Orleans'taki saldırı ve Las Vegas'taki patlama arasında bir bağlantı olduğunu düşünmediklerini açıkladı.

ABD'de art arda gelen saldırıların şoku sürerken Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Perşembe günü yaptığı açıklamada, New Orleans'taki saldırıyla Las Vegas'taki patlama arasında "kesin bir bağlantının" bulunmadığını duyurdu. FBI Terörle Mücadele Birimi direktör yardımcısı Christopher Raia, "Şu noktada New Orleans'taki saldırı ile Las Vegas'taki saldırı arasında kesin bir bağlantı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Raia, Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde yılbaşı gecesi bir kamyonetle kalabalığın arasına dalarak 15 kişinin ölümüne neden olan saldırganla ilgili açıklamalarda da bulundu. Raia, FBI tarafından daha önce yapılan başka potansiyel şüpheliler de olabileceği yönündeki açıklamanın tersine işaret ederek, Teksaslı bir Amerikan vatandaşı olan saldırgan Shamsud-Din Jabbar'ın tek başına hareket ettiğini açıkladı. Raia, "Bu bir terör eylemiydi. Önceden planlanmış ve kötü bir eylemdi" diye konuştu.

New Orleans'taki saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi. Fotoğraf: Eduardo Munoz/REUTERS

41 yaşındaki ABD vatandaşı Jabbar, yerel saatle 03:15'te kentin turistik caddesinde yılbaşı eğlencesi için toplanan kalabalığın arasına dalarak 15 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Jabbar'ın saldırı sırasında kullandığı Ford marka kiralık beyaz kamyonetten IŞİD flaması ve ev yapımı iki patlayıcı çıktığı açıklanmıştı. Ayrıca saldırganın saldırıdan yalnızca birkaç saat önce Facebook hesabından IŞİD'e destek verdiğini ve geçen yaz radikal İslamcı örgüte katıldığını söylediği videolar paylaştığı belirtildi.

Jabbar'ın 2007-2020 yılları arasında ABD ordusunda görev yaptığı kaydedilmişti. Orduda insan kaynakları ve bilgi teknolojileri uzmanı olarak çalışan şüphelinin, 2009-2010 yıllarında Afganistan'da görev yaptığı belirtilmişti.

FBI defalarca uyarmıştı

New Orleans'taki olaydan birkaç saat sonra Las Vegas'ta seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'a ait International Hotel'in önünde park halinde bulunan Tesla Cybertruck model araç infilak etmişti. Patlamada kamyonetin içindeki şüpheli hayatını kaybederken yedi kişi yaralanmıştı. Araçta benzin bidonları ve havai fişekler bulunurken, Amerikan basını patlamada ölen şüphelinin halen aktif görevde olan bir Amerikan askeri olduğunu belirtmişti.

Las Vegas'ta Trump International Hotel önünde park etmiş bir araç infilak etti. Fotoğraf: Alcides Antunes/via REUTERS

FBI terör şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlatırken ABD Başkanı Joe Biden Washington'da yaptığı açıklamada, olayın New Orleans ile bir ilgisinin olup olmadığının araştırıldığını bildirmişti.

FBI, Gazze'de devam eden savaş nedeniyle artan terör tehdidi hakkında defalarca uyarıda bulunmuş, bazı olası saldırıların da engellendiği belirtilmişti. Geçen yılın Ekim ayında, Oklahoma'da IŞİD sempatizanı olduğu belirtilen bir Afghanistan vatandaşı seçim günü büyük kalabalıkları hedef alacak bir saldırı planladığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

AP, AFP/ SÖ, JD

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