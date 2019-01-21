 FBI muhbire ödeyecek para bulamıyor | DÜNYA | DW | 23.01.2019

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DÜNYA

FBI muhbire ödeyecek para bulamıyor

ABD’de hükümetin "kapanmasından" FBI da olumsuz etkileniyor. Federal polis teşkilatı özel ajanlarına ödeme yapamıyor. FBI görevlileri terör ile mücadelenin aksamasından endişeliler.

USA FBI - Ermittler - Symbol (Reuters(J. Bourg)

ABD'deki bütçe kilitlenmesi dört buçuk haftadır sürüyor. FBI görevlileri sendikası FBIAA'nın açıklamasına göre devlet hizmetlerinin kısmen kapanmasından Federal Soruşturma Bürosu FBI da etkileniyor. Adını açıklamayan FBI görevlileri çalışmalarının önemli ölçüde aksadığını belirtiyorlar.

FBI muhbir ve çevirmenlerle gizli kovuşturmada kullanmak üzere satın aldığı uyuşturucu maddeye ödeyecek para bulamıyor. Parasızlık yüzünden ajanlara ödeme yapılamamasının onlardan alınan bilgilerin bir daha ulaşmamak üzere kaybolma riskini doğurduğu belirtiliyor. FBI'ın bazı şubelerinde yedek lastik, kâğıt ve DNA test setleri satın alınamadığı öğrenildi.

Bütçe ambargosunun devam etmesinin FBI'ya "operasyon engeli" çıkardığını belirten FBI Ajanları Birliği (FBIAA) Başkanı Tom O'Connor terörizm ile küresel mücadelenin ve yabancı devletlerin casusluk faaliyetlerinin önleme çalışmalarının aksadığını söyledi.

13 bin dolayındaki özel FBI ajanı ücret almadan da çalışmaya mecbur tutuluyor. FBIAA sendikası iki hafta önce "katlanılamaz" duruma gelindiğini duyurmuştu.

Oylama çözüm getirecek mi?

ABD Senatosu'nda bütçe anlaşmazlığına çözüm bulmak üzere sunulan iki karar teklifi için oylama yapılacak. Karar önerilerinin 100 Senatörden onama için gerekli olan 60'ının onayını alacağına ihtimal verilmiyor.

Cumhuriyetçi Parti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örmek amacıyla talep ettiği ve karşılığında bir milyon dolayındaki göçmene üç yıl boyunca sınır dışı etmeme garantisi vermeyi önerdiği 5 milyar 700 milyon dolarlık ödeneği Senato'nun oyuna sunacak. Demokrat Parti'nin karar tasarısında ise hükümetin kapanan bölümlerinin 8 Şubat'a kadar finanse edilmesi öngörülüyor. Demokrat Parti bu süre zarfında Beyaz Saray ile duvar anlaşmazlığına çözüm bulmayı umuyor.

Hükümetin kapanması nedeniyle bir ay kadar önce mecburi izne ayrılan ya da ücretsiz çalışmak zorunda olan devlet görevlilerinin sayısı 800 bini buluyor.

DW,afp, dpa, ape/AG, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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