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PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

FBI Joe Biden'ı tehdit eden zanlıyı öldürdü

23 dakika önce

ABD Başkanı Joe Biden'ı tehdit eden Craig Robertson adlı kişinin FBI'ın düzenlediği operasyonda öldürüldüğü açıklandı.

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USA US-Präsident Joe Biden
Fotoğraf: JIM WATSON/AFP/Getty Images

ABD Başkanı Joe Biden'ı sosyal medya hesabı üzerinden tehdit eden Craig Robertson adlı kişinin Biden'ın Utah eyaletine ziyaretinden önce Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca düzenlenen operasyonda öldürüldüğü bildirildi. FBI, ajanların Salt Lake City'nin güneyindeki Provo kentinde gözaltı kararını tebliğ ettiği sırada zanlının öldürüldüğünü duyurdu. Soruşturmanın devam ettiğini belirten FBI, Robertson'un kimliği ile ilgili ayrıntı vermedi.

Utah'taki başsavcılığın hazırladığı iddianameye göre Robertson, Adalet Bakanı Merrick Garland ve New York Eyalet Başsavcısı Lettitia James'i da hedef almış, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Biden ve bu isimleri dafalarca tehdit etmişti. Robertson ayrıca eski Başkan Donald Trump'a seçimler öncesinde bir porno yıldızına susması için para ödediği suçlaması yönelten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ı da ölümle tehdit etmişti.

Kamala Harris'e de tehdit 

70'li yaşların başında olan zanlının bu hafta yaptığı paylaşımda, "Biden'ın Utah'a geleceğini duydum. M24 keskin nişancı tüfeğinin üzerindeki tozu temizliyorum" ifadesine yer verdiği belirtildi. İddianameye göre Robertson, Biden'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ı da tehdit etti. Bir paylaşımında, "Bir ya da iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe, sonra Kamala!" ifadesine yer verdi. İddianamede, Robertson'un sosyal medya hesabından paylaştığı, "Demokratları yokedecek" şeklinde tanımladığı yarı otomatik bir tüfeğin de aralarında bulunduğu çok sayıda fotoğraf da yer aldı. AP haber ajansı, soruşturmayı yürüten kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, zanlının FBI'ın operasyonu sırasında silahlı olduğunu duyurdu.

rtr, AP / HT,EC

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