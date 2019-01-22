 FAZ: Zaman baskısı May′i yumuşatabilir | BASIN | DW | 22.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

BASIN

FAZ: Zaman baskısı May'i yumuşatabilir

İngiltere Başbakanı May’in Brexit ile ilgili B planının hayal kırıklığı yaratması ve dünya ekonomisinin durumu Alman basınından seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

Ses dosyasını dinle 03:06
Şimdi canlı
03:06 dk

22.01.2019 - Alman basınından özetler

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yorumunda Brexit tarihi yaklaştıkça Londra üzerindeki uzlaşma baskısının artacağı dile getiriliyor:

"Siyasi ortamın tamamen karıştığı Büyük Britanya için en iyisi önce düzenlenmiş Brexit'e yönelmek ve sonrasını zamana bırakmak olabilir. Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız çıkış ne Britanya'ya ne de kalan AB ülkelerine yarar sağlar. Theresa May'in Avam Kamarası'na sunduğu B planının A planından hiç farkı yok. (May) önemli konularda tutumunu değiştirmiyor. Yeniden siyasi partilerin temsilcileri ve AB ile görüşmek istediğini söyledi. Sürecin hızlanması fayda sağlayabilir. Zaman baskısının uzlaşma gönüllülüğünü arttırdığını sadece AB tarihi yazmaz.”

Neue Osnabrücker Zeitung İngiltere'nin AB'den ek tavizler bekleyemeyeceğini belirttiği yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Başbakanın Kuzey İrlanda sınır meselesini yeniden AB ile görüşme girişimi nasıl çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. Ne İrlanda ne de AB Londra'nın baskısına dayanamayıp açık sınır taleplerinden taviz verecektir. Sabrı taşan Britanya halkı yarım yamalak vaatler yerine bir an önce çözüme varılmasını istiyor. Britanya'ya kargaşaya son verip Brüksel ile varılan çıkış anlaşmasına onay vermek düşüyor. Düzensiz Brexit fiyaskosu ancak böyle önlenebilir.”

Süddeutsche Zeitung Uluslararası Para Fonu'nun Davos'taki Dünya Ekonomik Zirvesi öncesinde yayımladığı küresel büyüme raporunu ele alıyor:

"Ekonomik duraksamadan en çok etkilenecek olan ülkeler arasındaki Almanya ekonomisini sadece ihracat üzerine kurmasının bedelini ödüyor. Bu durum Almanya hükümetinin durgunlukla mücadeleye bütün gücüyle katılmasını gerektiriyor. Konjonktür gerçekten hız keserse Merkel hükümeti pragmatik davranmalıdır. Prensiplerde ısrar etmeye ve devletin alacağı kararların Ludwig Erhard'ın felsefesine ters düşüp düşmeyeceği tartışmalarına yer yoktur. Almanya'nın birkaç milyar euroluk ekonomik teşvik paketiyle dünya ekonomisi kurtarılamaz. Ancak borcu az olan ve sosyal güvenlik mekanizması sorunsuz işleyenler ilk adımı atmasın da kim atsın?”

Nordwest-Zeitung gazetesi Davos'taki buluşmaya şu satırları ayırmış:

"Kendi gibi olanlarla Alplerin temiz havasında ve bir tek kuş sütü eksik sofralarda bir araya gelip sohbet etmek ve anlaşmalara varmak hoş olsa gerektir. Siyasi ve ekonomik elitlere biraz lüksü çok görmemek lazım. Zaten hayat yeterince meşakkatli. Ancak bir takım siyasetçiler dar gelirli vatandaşın dizel motorlu otomobilini trafikten men etmeye kalkışıyorsa, mesele ahlaki boyut da kazanmış demektir. Keşke Alman heyetinin Davos seyahatinin ekolojik faturasını öğrenebilsek.”

DW, dpa, afp / AG, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

22.01.2019 - Alman basınından özetler  

Benzer içerik

Washington U.S. Präsident Trump Kappe

NOZ: Trump karşıtlığı fobiye dönüşüyor 21.01.2019

Alman basınında ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki bütçe anlaşmazlığı ve devam eden Brexit anlaşmazlığını konu alan yorumlar öne çıkıyor.

Schneechaos in den Alpen - Davos

Davos Trump'sız başlıyor 21.01.2019

Davos Forumu'na bu yıl az sayıda lider katılıyor. Sandalyesi boş kalacak isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May var.

Weltwirtschaftsforum 2019 in Davos | Christine Lagarde, Internationaler Währungsfonds

IMF'den Davos öncesi "küresel belirsizlik" uyarısı 21.01.2019

Bu yıl birçok liderin katılmayacağı Davos Forumu öncesi IMF, ABD ile Çin arasındaki husumet ve Brexit gibi konuların küresel belirsizlikler yarattığı uyarısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Großbritannien House of Commons in London | Theresa May, Premierministerin (picture-alliance/PA Wire/House of Commons)

FAZ: Zaman baskısı May'i yumuşatabilir

İngiltere Başbakanı May’in Brexit ile ilgili B planının hayal kırıklığı yaratması ve dünya ekonomisinin durumu Alman basınından seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  