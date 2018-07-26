 FAZ: Venezuela′da felaket yaşanıyor | BASIN | DW | 06.08.2018

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BASIN

FAZ: Venezuela'da felaket yaşanıyor

Venezuela Devlet Başkanına suikast teşebbüsünde bulunulduğu iddiası ve Alman kamu hizmetlerindeki personel açığı gazetelerin öne çıkan yorum konuları arasında yer alıyor.

Venezuela Bolivar Banknote Geldschein Währung (picture-alliance/dpa/F. Batista)

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi Caracas'taki patlama vesilesiyle yayımladığı yorumda Venezula'daki Maduro iktidarının daha ne kadar süreceğini soruyor:

"Patlamanın ardında gerçekten görev süresi dolmak üzere olan Kolombiya Devlet Başkanı Santos mu vardı yoksa gaz tüpü mü patlamıştı? Nicolas Maduro ve 21. Yüzyıl sosyalizmi hayatta kaldı. Venezuelalıların durumuna ise yaşamak denemez. Kamu düzeninin çökmesi ülkede suçların enflasyon gibi patlarcasına artmasına yol açtı. Sağlık hizmetlerinin adeta durmasından en çok çocuk, kadın ve yoksullar etkileniyor. Venezuelalılar, başta Kolombiya olmak üzere komşu ülkelere kaçıyor. Dünyanın en zengin petrol rezervlerini barındıran ülkesinde insani felaket hüküm sürüyor. Bundan en fazla Çin ile bazı Karayip ve Latin Amerika ülkeleri yarar sağlıyor. Rusya ve Küba karşıtlarını ezip, ayakta kalabilmesi için Devlet Başkanı Maduro'ya her türlü silah ve ideoloji yardımını yapıyor. Bakalım bu durum daha ne kadar sürüp gidecek...”

Straubinger Tagblatt gazetesinin yorumunda Venezuela Devlet başkanı Maduro'nun başkent Caracas'taki patlamayı değerlendirmeyi bileceğini yazıyor:

"Venezuelalıların kendilerini sefalete sürükleyen Maduro'yu mayısta yeniden seçtiklerine inanmak zor geliyor. Tartışmalı devlet başkanı pervasızlığı ele alıp iktidarını koruyabilmek için adeta parlamentoya darbe yaptı. İtfaiye yetkililerinin gaz tüpünden kaynaklandığını belirttikleri patlamayı başarısız suikast teşebbüsüne çevirmek Maduro gibi birinin işine gelir.”

Almanya'nın asker ve bakım personeli sıkıntısına hizmet zorunluluğu getirerek çare bulunması için başlatılan tartışmalara Die Welt gazetesi şu açıdan bakıyor:

" ‘Görev yılı' bireysel özgürlüğe müdahaledir ve vasıflı işgücü açığının daha da büyümesine yol açar. Aynı zamanda topluma ancak ordunun ve bakım evlerinin personel sıkıntısı giderilerek hizmet edilebileceği algısı oluşur. Verimliliği ve yaratıcılığı ile ülkenin refahına katkıda bulunup, vergisini ödeyenler toplumun selameti için çalışmış sayılmıyorlar mı? Mühendis olmak isteyen bir lise mezununu bir yıl boyunca basit bir işte çalışmaya mecbur etmek sosyal davranmak mıdır? Doğrusunu söylemek gerekirse, ‘görev yılı' için göze kestirilenleri bu gençler oluşturuyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zorunlu görev yılının gündeme getirilmesini şöyle yorumluyor:

"Terörizme militarizm ile karşılık verilemeyeceği ve göç baskısı etnik homojenlik kuruntusu ile savuşturulamayacağından, özgürlükçü toplumlar savunma yeteneklerini arttırabilmek ve aynı zamanda da entegrasyonu sağlayan kurumları güçlendirmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Bu bakımdan zorunlu askeri hizmet statükosuna geri dönmek kadar Alman Silahlı Kuvvetleri'ni herhangi bir işveren gibi görmek de yanlıştır. Üniformalı vatandaş olmayı herkes istemeyebilir. Ama üniformalı sayısının arttırılması mümkün olmalıdır. Son yıllarda gönüllü hizmet kuruluşlarının artmış olması doğru yolu gösteriyor.”

DW, dpa, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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