FAZ: Ukrayna seçim sonuçları AB için bir fırsat

Ukrayna'da Devlet Başkanı Selenski'nin partisi "Halkın Hizmetkarı"nın parlamento seçimlerindeki başarısını ele alan Frankfurter Allgemeine Zeitung, bu partiden meclise seçilen çok sayıda milletvekilinin siyasi tecrübeye sahip olmadığını ve desteklenmeleri gerektiğini ifade ediyor:

"Selenski'nin partisinin elde ettiği muazzam zafer bize, Ukraynalıların, ülkede iplerin ve karar mekanizmalarının artık oligarkların elinde olmadığı yeni bir politikaya olan isteklerini gösteriyor. Devlet yapısında yasama yolu ile yapılması planlanan değişikliklerin bu deneyimsiz parlamenterler tarafından omuzlanacak olması bir risk. Ancak bugüne dek Kiev'deki parlamentonun çalışmalarına damga vuran yorgun oligarkların yeteneklerinden yoksun kalınacak olunması, bir kayıp olarak görülmemeli. Bu seçimlerden sonra ortaya çıkan fırsatı değerlendirmek Avrupa Birliği‘nin (AB) çıkarına olacaktır. Üye ülkeler ve bu ülkelerin parlamentoları, yoğun ilişkiler ve ortaklıklarla Ukrayna Parlamentosu'ndaki acemi milletvekillerine yardımcı olarak buna katkı sağlayabilir, bu vekillerin parlamenter faaliyetlere alışmalarını sağlayabilir."

Ukrayna'daki seçim sonuçlarını değerlendiren bir başka gazete de Straubinger Tagblatt. Bu gazete de konuyla ilgili yorumunda yeni seçilen milletvekillerinin deneyimsizliklerine vurgu yapıyor:

"Gerçek şu ki Selenski, yolsuzlukla mücadele ve Rusya ile barış görüşmeleri gibi konularda yapmak istediği köklü değişiklikleri hayata geçirebilmek adına ihtiyaç duyduğu parlamento desteğini mutlak çoğunluk zaferi ile elde etmiş oldu. Ancak bir başka gerçek de, milletvekillerinin çoğunun siyasi arenada ya çok az ya da hiç tecrübeye sahip olmaması. Ve bu arena Ukrayna'nada çok sert bir yer. 1990'lı yıllarda yaşanan sistem değişikliğinin ardından bugüne dek iktidar oligark klanların elinde. Bugüne dek bu yapılanmayı kırma mücadelesi veren Kiev'deki her hükümet sonunda başarısız oldu."

Almanya'da iktidardaki koalisyonun büyük ortağı CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in savunma bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından, savunma bütçesinin artırılması yönündeki ifadeleri tartışılmaya devam ediliyor. Bu tartışmalara katılan Leipziger Volkszeitung konuya ilişkin yorumunda, Kramp-Karrenbauer'in, askeri giderleri ne için artırmayı planladığını açıklamak zorunda olduğunu vurguluyor:

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı birkaç gün önce, Alman ordusundan kara birliklerinin Suriye'ye gönderilmesini talep etti. Kramp-Karrenbauer'in Ortadoğu'ya böyle bir birlik göndermek istediğini düşünmek güç. Ancak silahlı kuvvetler için milyarlarca euro ek bütçe talep eden biri, bu parayı ne için istediğine dair sorulara açık ve net bir yanıt vermekten kaçamayacak."

Mitteldeutsche Zeitung ise Annegret Kramp-Karrenbauer'in kısa bir yemin metnini dile getirmesi için parlamentonun meşgul edilmesini eleştirenlere karşı şu yorumu yapıyor:

"Alman ordusu, pek çok başka ülkenin aksine bir parlamento ordusudur. Onun tüm faaliyetleri Federal Meclis tarafından açık bir şekilde onaylanmak zorundadır. Milletvekilleri de haklı olarak bu geleneğe büyük önem verir. Bu geleneklerden biri de başkomutanın yeminini parlamentoda dile getirmesidir. Bu ne kadar can sıkıcı ve masraflı olsa da."

dpa / ET,HT

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