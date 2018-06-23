 FAZ: Trump ticari savaş konusunda yanılıyor | BASIN | DW | 06.07.2018

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BASIN

FAZ: Trump ticari savaş konusunda yanılıyor

Avrupa Birliği ülkelerinin ortak iltica politikası üzerinde anlaşamamaları ve dünya ekonomisini tehdit eden ticaret savaşları tehlikesi Alman basınından derlediğimiz yorum konularını oluşturuyor.

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Die Welt gazetesi Avrupa Birliği'nin (AB) mülteci politikasını şöyle eleştiriyor:

"Konuşmak her şeyi halletmiyor. Avrupa'da problemler konuştukça büyüyor. Daha bundan bir hafta önce AB zirvesi hiç olmazsa göç probleminden geçici çıkış yolları gösterebilmişti. Almanya İçişleri Bakanı sınırdan geri çevrilen göçmenleri kabul etme imkânlarını görüşmek üzere komşu Avusturya'ya gitti. Tam o sırada Berlin'e gelen Macaristan Başbakanı Orban da Angela Merkel'e ülkelerinden geçerek Almanya'ya giden göçmenleri geri almayacaklarını bildirdi. Merkel ve İçişleri Bakanı Seehofer kendi başarısızlıklarını sergilemek istercesine geri kabul anlaşmasının sorumluluğunu birbirlerinin üzerine atıyorlar. Siyaset sanki diğerinin hüsrana uğramasını bekleme sanatına dönüşüyor.”

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi AB ülkelerinin ortak iltica politikası üzerinde anlaşamamalarına şu satırlarla değiniyor:

"Dublin kurallarının nasıl kararlaştırılabildiğini anlamak zor. Sorumluluk, göçmenin ilk ayak basıp iltica başvurusunda bulunduğu AB ülkesine düşüyor. Bu tuhaf uzlaşmanın bütün yükü, Avrupa'nın güneyindeki ülkelerin omuzlarına yükleyeceği belliydi. Dış sınır problemi neredeyse olmayan Almanya tam anlamıyla 'yırtıyordu'. Almanya bunun karşılığında ne vereceğine kafa yormadığı gibi başbakanının ağzından kurallara aykırı olarak mültecilere davetiye de çıkarıyordu. Dublin kuralları ve 2015'te mültecilere yapılan davet iki büyük hataydı. Halâ acısı çıkan bu hatalara, Avrupa'nın güneyindeki dış sınırı oluşturan ülkeler ve Macaristan ile Avusturya gibi transit ülkeler ile görüşülerek adil bir çözüm bulunmalıdır.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung dünyanın iki ekonomik devi ABD ve Çin arasındaki ticari savaşı konu alan yorumunda Trump'ın büyük yanılgı içinde olduğuna dikkat çekiyor:

"Başkan Donald Trump sözünü tutuyor ve ABD ile Çin arasındaki ticari savaş Cuma günü başlıyor. Trump dost ile düşman arasında ayırım yapmıyor. Dünyanın birçok ülkesiyle ticarette açık vermelerinin Amerikan ekonomisinin zayıflığından ve diğer ülkelerin bu durumu kötüye kullanmalarından kaynaklandığı şeklindeki retoriğini büyütmeye gerek yok. Trump ticari açıkların doğmasındaki temel ilintileri ya anlamamış, ya da önemsemiyor. O, ABD'nin satın alma gücünün üstünlüğü karşısında ticari ortakların sonunda yelkenleri suya indireceğine inanıyor. Şu ana kadar kimse onu, bu düşüncenin yanlış olduğuna ikna edemedi.”

Frankfurter Rundsschau gazetesi ise Trump'ın ithal otomobillere ek gümrük vergisi koyma tehdidini yorumluyor:

"ABD'nin son olarak, otomobil ticaretinde gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmasını önerdiğine dair açıklamalar geliyor. Ama ABD ve Avrupa'nın karşılıklı olarak otomobillerden alınan vergileri kaldırmaları mümkün değil. Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) uygulamasına göre bir ülkenin herhangi bir üründen gümrük vergisi almamayı kararlaştırması durumunda bu uygulama bütün üye ülkeler için geçerlilik kazanıyor. Bu durumda Çin ve Japonya da otomatik olarak gümrüksüz ticaret oyununun aktörleri arasına katılır. İkili ticaret anlaşmaları tek bir ürün kategorisini değil, geniş bir mal yelpazesini kapsadığı takdirde imzalanabilir. Avrupa uzun süredir ABD'ye bu yöntemi öneriyor. Ama Trump pazarlığı sadece otomobillerle sınırlayamayacağı ve taviz vermek zorunda kalacağı için bu öneriye sıcak bakmıyor.”

DW,dpa,AFP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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