FAZ: Türkiye İdlib sözünü tutamadı

Frankfurter Allgemeine Zeitung Türkiye'nin İdlib için üstlendiği sorumluluğu yerine getirmemesinin Rusya'nın tutumunu değiştirmesine yol açabileceğini hatırlatıyor:

"Türkiye'ye İdlib'den iyi haber gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin, Suriye'deki çıkarlarını sahiplenip terör ile mücadeledeki gücünü ve kararlılığını ortaya koyan tek ve en doğru ortağı olduğunu savunuyor. Sözünü ettiği kararlılık çoktandır kuşku uyandırıyor. Kuşkuyu arttıran haber El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) vurduğu İdlib vilayetinden geldi. Rusya İdlib'e müdahalede bulunmamayı, bölgedeki terör örgütlerinin Türkiye tarafından silahsızlandırılması şartına bağlamıştı. Bu olmadı. En tehlikeli örgütün İdlib'e hâkim olması savaş ihtimalini arttırıyor. Türkiye yükümlülüğünü yerine getirmek yerine Suriye'deki Kürtler üzerinde yoğunlaştığı için Rusya ve Esad rejimi de kendilerini İdlib'e müdahale etmeme sözüne bağlı kalmak zorunda hissetmeyeceklerdir.”

Tagesspiegel gazetesi yorumunda, ABD'nin Ortadoğu'daki inandırıcılığından eser kalmadığına vurgu yapıyor:

"Devamlı horlanıp, bozuntuya uğramanın ne faydası olabilir? İlgisizlik ve hayal kırıklığı ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çağırmasına yol açtı. ABD'nin itibarı zaten oldukça yıpranmıştı. Başkanın Suriye'den çekilme kararı aynı zamanda ‘bundan sonra kimse Amerika'ya güvenmesin' anlamına da gelir. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise zararı sınırlayabilmek için Ortadoğu turuna çıktı. Kahire'de yaptığı konuşma ‘İyinin yanındaki güç – Amerika Ortadoğu'ya hayat veriyor' başlığını taşıyordu. Bu sözler heves ve azme işaret ediyor ama artık kimseye inandırıcı gelmiyor.”

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iki günlük Atina ziyaretini konu alan yorumunda şu satırlara veriyor:

"Finans krizinin doruğunda Yunan basını Almanya Başbakanının Hitler'e benzetildiği foto montajlar yayınlıyordu. Merkel'in Atina'yı ziyaret etmesi görünürde normalleşmeye işaret ediyor. Yunanistan'ın aşırı borçlanma problemi çözülmedi, sadece ertelendi. Sürdürülebilir ekonomik büyüme kaydedemeyen Yunanistan'ın tasarruf politikası sonbahardaki seçimler nedeniyle baskı altına girebilir. Avrupa Birliği gözünü Yunanistan'dan ayırmıyor. Mülteci krizi de Yunanistan'a yük oluyor. Yunanistan'ın yeniden Almanya'dan yüz milyarlarca euroluk savaş tazminatı talep etme fikrine ısınmaya başlaması dostane bir davranış sayılamaz. İki ülke arasında gerginliklerden uzak dostane ilişkilere geri dönüldüğü iddia edilemez.”

Frankfurter Rundschau gazetesinin Merkel'in Yunanistan ziyaretine ayırdığı yorum ise özetle şöyle:

"En otoriter öğretmen bile Yunanistan'ı son yıllarda Avrupa Birliği'nin cendereye soktuğu gibi kıstıramazdı. Almanya Başbakanı Merkel'in kendinden emin tutumu inandırıcı geliyor. Merkel kemer sıkma politikasının sonuçlarının parlak gelecek için ödenen bedel olduğuna inandığını söylüyor. Yunanistan'da gençler arasındaki işsizlik yüzde 35'i aştı, yeterli gıda alamayan çocukların sayısı 2008'den bu yana iki kat arttı, liman ve havaalanları özel sektöre devredildi, ücretler ve emekli maaşları düşürüldü. Devleti yönetenler sadece sosyal kamulaştırmaya ve milyonlarca insanın fakirliğe sürüklenmesine katlanmakla kalmayıp, sonunda yelpazenin en sağındaki partilerin işine yarayacak olan Avrupa aleyhtarı slogan ve görüşleri de teşvik etmiş oluyorlar.”

DW, afp, dpa/AG, BÖ

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