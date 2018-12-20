FAZ: Suriye'den çekilme Türkiye'nin elini güçlendirecek

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Başkan Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı ve İtalya ile AB Komisyonu arasında varılan bütçe uzlaşması Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.
Başkan Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı ve İtalya ile AB Komisyonu arasında varılan bütçe uzlaşması Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.
Temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, mevkidaşı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin gündeminde ekonomik ilişkilerin yanı sıra Suriye de var.
ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin IŞİD'i Suriye'de yendiğini ilan etti. ABD'li yetkililerle konuşan Reuters ise Washington'un tüm askerlerini Suriye'den çekmeyi değerlendirdiğini ortaya attı.
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