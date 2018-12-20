 FAZ: Suriye′den çekilme Türkiye′nin elini güçlendirecek | Basın Özetleri | DW | 20.12.2018

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Basın Özetleri

FAZ: Suriye'den çekilme Türkiye'nin elini güçlendirecek

Başkan Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı ve İtalya ile AB Komisyonu arasında varılan bütçe uzlaşması Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

        

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20.12.2018 - Alman basınından özetler  

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