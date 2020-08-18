FAZ: Seyahat etmek pandemiye katkıda bulunuyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung'daki yorumda Almanya'da son günlerde artan yeni koronavirüs vakalarına ve bunda tatilden dönenlerin oynadığı role yer veriliyor. Alman hükümetinin pandemiyle mücadele konusunda yetkili bilim kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, en çok yeni vaka sayısı tespit edilen tatilciler arasında Kosova ve Türkiye'den dönenlerin başı çektiğini açıkladı. Gazetedeki yorumda bununla ilgili olarak şu satırlara yer veriliyor:

"Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye gidenlere dair veriler bu kişilerin turistik amaçlı gitmediğini, daha çok ailelerini ziyaret ettiklerini ortaya koyuyor. Bu ihtiyaca karşı çıkacak bir durum olmasa da virüse karşı korunmada dikkatsiz oldukları göze çarpıyor. O nedenle de virüsü taşıyanların göçmen kökenli vatandaşlar olduğu bir durumda turistlere yönelik seyahat uyarıları vermenin getirisi olamaz. Tatilden dönenlerin virüsün yayılmasında oynadığı role dair bilgi ise henüz yok. Üstelik tatile gitmeyen, evde kalanlar test edilmezken tatilcilerin daha sık test edildiği de ortada. Bilinen tek şey, seyahat etmek pandemiye ve karışıklığa katkıda bulunuyor."

Münih'te yayımlanan Münchner Merkur adlı gazetenin yorum sütunlarında yer verilen konulardan biri, zehirlendiği şüphesiyle tedavi altına alınan muhalif Rus siyasetçi Navalni’nın olayı. Navalni’nin sözcüsü, siyasetçinin içtiği çaydan zehirlendiği şüphesiylehastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Münchner Merkur, Navalni olayının Putin’in muhalifleri ile mücadelede hiçbir yöntemden çekinmeyeceğini açıkça ortaya koyduğu yorumunu yapıyor.

"Navalni’nın zehirlenmesi, Rusya’da, Belarus’ta veya Batı’da Putin’in sahip olduğu gücü korumak için en sert yöntemlere başvuramayacağını düşünenlere çarpıcı bir uyarı. Putin öldürücü sistemi ile karşılaştırıldığında Minsk’teki dayakçı Lukaşeno bir müsameredeki diktatör gibi görünüyor. Navalni olayı ile Moskova’nın verdiği mesaj: Her kim ki Rusya’nın en tanınmış kişisine herkesin gözleri önünde suikaste girişiyor ise anlamı o kişi için dünyanın ne düşündüğün hiçbir önemi olmadığıdır ve Belarus’a asker gönderip halkı bastırma konusunda da o kişinin hiç çekincesi yoktur."

Alman basının yorum sütunlarında yer verilen bir diğer konu da Trump'ın eski danışmanı Bannon’un dolandırıcılıktan gözaltına alınması. Franfurter Rundschau’daki yorumda şu satırlara yer veriliyor.

"Trump’ın eski danışmanı Bannon, sadece kağıt üzerinde var olan şirketler adına çıkardığı faturalarla 1 milyon dolardan fazla parayı cebine indirmiş. İddianame sahtekarlık üzerine kurulmuş. Eğer Başkan Trump araya girip de usulsüz bir af girişimi ile adalet sistemini sabote etmeyi denemezse, bu suçun yaptırımı hapis cezası. Eski başkan Barack Obama, Çarşamba günü (Demokratların Kongresinde) Donald Trump ve onun destekçilerinin birbirini karşılıklı zenginleştirmekten başka birşey yapmadıklarını söyleyerek uyardı. Trump’ın akıl hocasının, Obama’nın bu sözlerinin hemen ertesi günü bu tezi doğrulayacak daha iyi bir kanıtı da gözler önüne seremezdi."

Almanya'da Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze ile yerel yönetimler, plastik üreticisi şirketlerin de bu çöplerin toplanması ve yok edilmesi sürecindeki masraflara dahil edilmelerini talep ediyor. Wiesbadener Kurier, "Sadece üreticiler değil, tüketiciler de sorumlu" diyor ve sayfalarında yer verdiği yoruma şöyle devam ediyor.

"Sadece üretici şirketler değil, biz tüketiciler de çöplerden sorumluyuz. Evinde de kimse plastik bardağını veya sigara izmaritini oturma odasında yere atmıyor. Mecbur kalınırsa tüketicilere yönelik yüksek para cezaları da yardımcı olabilir."

dpa,AFP/ETO,JD

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