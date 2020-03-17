 FAZ: Rusya′nın amacı virüs değil NATO′yu test etmek | BASIN | DW | 02.04.2020

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BASIN

FAZ: Rusya'nın amacı virüs değil NATO'yu test etmek

Alman basının başlıca konusu koronavirüs. Salgın karşısında alınan önlemler ve dünya nüfusu üzerindeki etkilerinin yanı sıra stratejik etkileri de bugünkü gazetelerde geniş yer buluyor.

Rusya, İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı gönderdi

Rusya, İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı gönderdi

Frankfurter Allgemeine Zeitung, korona salgını nedeniyle farklı ülkelere gönderilen uluslararası yardımların, ikili ve bölgesel sorunları ortadan kaldırmadığı görüşünde.

"Pekin Almanya'ya tıbbi maske gönderiyor, Moskova Amerika'ya ekipman. Bu, salgının ulusları sevindirici bir biçimde birbirine yaklaştırdığının kanıtı değil mi? Sadece Avrupa Birliği içinde giderek kızışan tartışmalara bile bakıldığında koronanın yol açtığı etkilerin çok farklı boyutları olduğunu söylemek mümkün. Birbirinin zıttı çıkar ittifakları; Batı demokrasileriyle Rusya ve Çin gibi otoriter rejimler arasındaki sorunlar salgın nedeniyle ortadan kalkmış değil. Almanya ile komşularının yegane gündemi virüsle mücadele. Salgının boyutları diğer her konuyu arka plana itmiş durumda. Ancak bu durumun dünyanın geri kalanında da benzer olduğunu düşünmek hata olur. Kremlin'in bir yardım uçağını Amerika'ya yollaması takdire şayan. Ancak Moskova, askeri aktiviteleri azaltacağı yönündeki açıklamalarının aksine uzun menzilli füzeleri Atlantik'in üzerine sevk ediyor. Kuzey Denizi'nde alışılmadık bir biçimde uzun süre kalan Rus donanma gemilerinin de burada COVİD-19 testleri yaptıkları söylenemez. Daha çok NATO'nun bu büyük krizdeki askeri kabiliyet ve dikkat kapasitesi test edildiği söylenebilir."

Süddeutsche Zeitung, Korona krizinin Avrupa'da çatırdayan birlik duygusunu daha da belirgin hale getirdiği görüşünde.

"Avrupa, aslında mutlu mesut yaşayan ama kötü hastalıkların felakete sürüklediği  bir aile değildi. Daha çok ister istemez aynı yerde barınan kavgalı ev arkadaşları gibiler. Ancak artık bunu da beceremez haldeler. İtalya'da şu an giderek yükselen yarı yolda bırakılmışlık hissi bir ilk değil.  Bu açıdan bakıldığında bu hissiyat, öncesinde finans krizi ve ardından mülteci kriziyle devam eden yalnız bırakılmışlık hissinin devamı niteliğinde. Bu iddiayı tartışmaya açanlarsa durumun ciddiyetini anlamamış demektir."

Alman hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin şu an için söz konusu olmadığını duyurdu. Darmstädter Echo gazetesi hükümetin krizdeki söylemini irdeliyor.

"Diğer ülkeler koronaya savaş ilan ettiklerini açıklayıp her şeyi çözmüş bir tavırla durumu kontrol altına aldıklarını duyururken Almanya 'henüz tam olarak hiçbir şey bilmiyoruz ama elimizden ne geliyorsa yapıyoruz' diyor. Bu insanlarda tam bir rahatlama hissi yaratmasa da hiçbir şeyin kesin olmadığı şu günlerde güven aşılıyor. Hükümetin sosyal alandaki kısıtlamarı bu konudaki kararlı söylemiyle de örtüşüyor: Her şey belirsizliğini koruyor ve hangi yöntemin nasıl bir etkisi olacağı netlik kazanmamışken sosyal temas kısıtlamaları sürecek."

DW/MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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