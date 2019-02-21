 FAZ: Putin başarısız yönetimine bahane yaratıyor | BASIN | DW | 21.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

BASIN

FAZ: Putin başarısız yönetimine bahane yaratıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin’in konuşması ve Brexit anlaşmazlığından kaynaklanan istifalar Alman basınının öne çıkan yorum konuları arasında yer alıyor.

Ses dosyasını dinle 04:11
Şimdi canlı
04:11 dk

21.02.2019 - Alman basınından özetler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını fesheden ABD'ye rest çekti ve Avrupa'da Amerikan nükleer füzeleri üslendirildiği takdirde bu duruma asimetrik adımlarla karşılık vereceklerini söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Putin'in konuşmasını şöyle değerlendiriyor:

"Vladimir Putin kendini güçlü, iş bitirici ve problem çözücü lider olarak göstermeye çalışıyor ama 20 yıllık iktidarının kusurlarının sorumluluğunu üstlenmeye yanaşmıyor. Bu kusurlardan bazıları onun tesis ettiği iktidar piramidinin temel parçalarını oluşturuyor. Devlet gücünün şirketler üzerindeki keyfi uygulamaları buna örnek gösterilebilir. Putin yıllardır devam eden saldırgan dış politikasıyla Rusya'nın iç sorunlarını çözmese de üzerlerine ciddi bir şekilde bile gitmeyen rejiminin beceriksizliğini örtbas etmeye çalışıyor. Bu endişe verici bir durumdur.”

Süddeutsche Zeitung Putin'in ulusun durumuna ilişkin konuşmasına şu satırları ayırmış:

"Putin uzun zamandır huzursuzluk yaratan ve anket değerlerinin düşmesine yol açan konuları sıraladı. Bu açıdan başarılı bir strateji izlediği söylenebilir. Kendini halkın sorunlarına eğilen bir hükümdar gibi gösteriyor. Sorumluluğun faturasını da açıkça ifade etmeksizin idari bölgelerle bakanlıklardaki politikacılara kesiyor. Konuşmasında ‘hükümetten rica ediyorum' ve ‘Duma'nın dikkatini bu konuya çekmek isterim' gibi sözler sarf etti. Bahane istemediğini söyledi. Bu tarzıyla kendine büyük vaatlerde bulunma imkânı yarattı. Örneğin 2021 yılına kadar ekonomik büyüme hızını yüzde 3'e çıkaracaklarını ya da yurt dışında çok tutulan organik Rus ürünleri etiketi yaratacaklarını söyledi. Durumun düzeleceğini de Putin'e verilen desteğin artacağını da kimse garanti edemez.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Britanya'nın iki büyük siyasi partisindeki toplu istifaların Brexit anlaşmazlığından kaynaklanan krizi daha da tırmandıracağını yazıyor:

"Avam Kamarası'ndaki bağımsızlar grubu sayıca liberal demokratlarla eşit duruma geldi. Amma bu Muhafazakâr ve İşçi partilerinden ayrılanların yeni bir merkez partisi kuracakları anlamına gelmez. Kurdukları takdirde ise seçim yasalarına takılıp, muhtemel bir seçimde iki haneli oranda oy kazansalar bile tek bir milletvekili dahi çıkaramamaları mümkündür. Dolayısıyla istifalar daha çok iki büyük partinin içinde bulunduğu duruma isyan bayrağının açılması olarak değerlendirilmelidir. Ancak milletvekillerinin istifası her iki partinin de uyanmasına yaramışa benzemiyor. Bağımsızlar grubu önümüzdeki günlerde sayıca güçlense de durumun değişeceği sanılmıyor. Britanya sorumsuzca büyük siyasi risk altına girenlerce rehin alındı. Ülkeyi bu durumdan kurtaracak siyasi bir güç ufukta görünmüyor.”

Lüneburg'da yayımlanan Landeszeitung gazetesi Britanya'daki istifaları konu alan yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Brexit sürecinde Hegel'in ‘aklın kurnazlığından' medet ummak boşuna olacağa benziyor. Ancak yine de Muhafazakâr ve İşçi partilerindeki istifalar aklın sorumluların isteğine karşı kemikleşmiş dogmaları kurnazca yıkma coşkusunun kaybolmadığını gösteriyor. İşçi Partisi'nde sosyal devrimcilik romantizmi ile Maoculuk karışımı bir tutum, Muhafazakâr Parti'de ise komplo teorilerinin Brexit'in mucize yaratacağına olan inancın iç içe girdiği bir manzara göze çarpıyor. Aklın yolundan gidenlerin belirleyici olması henüz zor görünüyor. Britanya'nın siyasi partiler sistemi kurulurken ‘aklın kurnazlığı' tatile çıkmış olmalı. Yine de istifalar Brexit'in siyasi sistemdeki mayalanmanın nasıl hızlandığına örnek oluşturuyor.”

DW, dpa, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Putin'den ABD'ye füze resti

Rusya lideri Putin, INF anlaşmasından çekilen ABD'nin Avrupa'ya füze yerleştirmesi durumunda, hem bu kararı alanlara hem de o silahlara ev sahipliği yapan ülkelere yönelik aynı karşılığı vereceklerini söyledi. (20.02.2019)  

Putin: İdlib için ek adımlar üzerinde uzlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki zirve sonrası Türkiye ve İran'la İdlib'de ek adım atma konusunda anlaştıklarını söyledi. Kremlin, İdlib'e yönelik askeri operasyon planı olmadığını açıkladı. (14.02.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

21.02.2019 - Alman basınından özetler  

Benzer içerik

Spanien Flagge von Katalonien

SZ: Katalonya krizine yargı yoluyla çözüm bulunamaz 13.02.2019

İspanya'da Katalan ayrılıkçı liderlerin yargılanmasına başlanması ve NATO’nun karşılaştığı sorunlar Alman basınından seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

Nato Flagge

FAZ: NATO dayanışması her zamankinden önemli 14.02.2019

NATO’nun INF anlaşmasının feshedilmesine nasıl karşılık verebileceği ve İspanya’daki hükümet krizi Alman basınında öne çıkan yorum konuları arasında yer alıyor.

Belgien Brüssel Theresa May und Jean-Claude Juncker

RZ: Britanya'ya ayrıcalık tanıma dönemi bitti 08.02.2019

Britanya Başbakanı May’in son Brüksel temasları ve Kuzey Akım 2 doğalgaz projesine yöneltilen eleştiriler Alman basınında öne çıkan yorum konuları arasında yer alıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Russland | Putin hält Rede zur Lage der Nation | 2019 (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

FAZ: Putin başarısız yönetimine bahane yaratıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin’in konuşması ve Brexit anlaşmazlığından kaynaklanan istifalar Alman basınının öne çıkan yorum konuları arasında yer alıyor. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  