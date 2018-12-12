FAZ: Macron'un tavizlerinin faturası AB'ye çıkabilir

Frankfurter Allgemeine Zeitung Cumhurbaşkanı Macron'u tavize zorlayan Fransa'daki Sarı Yelekliler hareketinin Avrupa Birliği ülkelerinin mali reform politikalarını etkileyebileceği görüşüne yer veriyor:

"Sarı Yeleklilerin baskısı Fransa hükümetini akaryakıt zammından vazgeçirmeye yetmişti. Cumhurbaşkanı Macron özeleştiriye yer vermekle birlikte alçak gönüllülük göstermediği konuşmasında tavizlere yenisini ekleyerek, 100 Euro'luk asgari ücret zammının devlet tarafından karşılanacağını, emeklilerden sosyal sigorta primi alınmayacağını ve fazla mesai vergisinin kaldırılacağını duyurdu. Bu ek yük mali bütçeyi zorlayacak ve Avrupa Birliği örneğin İtalya'ya mali açık kriterlerini kabul ettirme çabalarında inandırıcı olamayacak. Dolayısıyla sosyal devlet ve Avrupa reformları için yola koyulan Emmanuel Macron oldukça zor duruma düşecek."

Süddeutsche Zeitung da hükümet karşıtı gösterilere dönüşen akaryakıt zammını protesto eylemlerine ayırdığı yorumunda Sarı Yelekliler ile Cumhurbaşkanı Macron arasındaki ilişkiye değiniyor:

"Macron ve Sarı Yelekliler kendi anlayışları doğrultusunda 5'inci Cumhuriyet mantığını içselleştirmişe benziyor. Bu anlayış, tek bir kişi her şeyi düzeltecek ya da her kötü durumdan o sorumlu olacak, şeklinde özetlenebilir. Macron, zaten onu seçmeyenlerden oluşan Sarı Yeleklileri ikna edemeyecektir. İktidarla muhalefeti şahsında birleştirerek programını sürdürmekte ısrar etse de bunu başaramaz."

Hannoversche Allgemeine Zeitung arapsaçına dönen Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine şu satırları ayırmış:

"Brexit'in Britanya halkına ne kazandıracağı sorulduğunda ezeli Avrupa Birliği düşmanları bile suspus oluyor. Britanya'nın ne kaybedeceği ise yavaş yavaş somutlaşıyor. Nasıl omletten yumurta yapılamazsa Britanya ekonomisini 45 yıldır devam eden kenetlenmeden koparmanın da iyi fikir olmadığı görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Britanyalılar 29 Mart 2019'da otomati olarak devreye girip kaosa yol açacak olan vahim durumdan ülkelerini kurtarmalı ve yeni bir referandum yapmalılar. Böylelikle hem ülkelerine büyük bir hizmette bulunmuş, hem de milliyetçiliğe karşı bütün dünyadan ses getirecek bir mesaj vermiş olurlar."

Bonn'da yayımlanan General-Anzeiger gazetesi de Brexit sürecindeki gelişmeleri konu alan yorumunda Britanya'nın zaman kaybetmeden yanlışından dönmesi gerektiğini yazıyor:

"Siyasi sorumluluk taşıyanların çoğunluğu tutulan yolun yanlış olduğuna kanaat getirdiyse, Britanyalıların yarıdan fazlası Avrupa Birliği'nde kalınmasını istiyor ve aynı zamanda seçmenin en az yüzde 50'si Brexit'in yol açacağı sonuçların bilincine varıp yeni bir referandumdan yana çıkıyorsa, dümen kırma zamanı gelmiş demektir. Avam Kamarası'ndaki oylamanın ertelenmiş olması, Brexit'ten önceki son çıkışı yakalamak için bir fırsattır."

DW, afp, dpa

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