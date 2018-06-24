FAZ: Kroos dışındakilerde kazanma azmi yoktu

Frankfurter Allgemeine Zeitung Alman futbol milli takımının 1938'den bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'nın grup aşamasını sonuncu sırada tamamlayarak turnuvadan elenmesini konu alan yorumunda şu ifadelere yer veriyor:

"Almanya'nın başına daha önce hiç böyle bir şey gelmemişti. Alman milli takımı Rusya'ya şampiyonluk unvanını başarılı bir şekilde korumak için gitmişti. Futbol Federasyonu milli takımın ön eleme grubunda puan kaybetmemiş olmasına güveniyordu. Oysa hazırlık maçlarındaki düşük performans iyimserliğe yer olmadığının sinyalini vermişti. Daha geçen sezonun ortalarında 2014'ün dünya şampiyonlarının form grafiğinin düşmeye başladığı gözle görülür olmuştu. Toni Kroos dışındakiler dört yıl öncesinin 'kazanma mantalitesini' kaybetmişe benziyordu. 2018'deki milli takım kadrosu form zirvesini çoktan geride bırakmıştı."

Süddeutsche Zeitung Dünya Kupası fiyaskosunu teknik direktör Joachim Löw'ün de takıma aşırı güven duymasına bağlıyor:

"Almanya hiç grup aşamasında elenmemişti. Oyunculara bakınca rezaletin boyutları daha da büyüyor. Kadroda Şampiyonlar Ligi'ni ve Dünya Kupası'nı kazanmış isimler yer alıyordu. Başarısızlık daha ön eleme grubunda geliyorum demişti ama kimse dikkate almadı. Teknik direktör Löw takıma yekpare bir yapı kazandırmayı başaramadı. Hazırlık kampında son dünya şampiyonlarındaki kibirliliği def edemedi. Bu kadro dünya şampiyonasına bilenmiş değildi. Löw oyuncuların davranışlarına kendi tarzıyla örnek oldu. Bundan gereken dersi çıkarmak onun bileceği bir iştir."

Neue Osnabrücker Zeitung Alman millilerin yeteneklerinin beceriksizliğe dönüştüğünü yazıyor:

"Milli takım çalıştırıcısının belli bir konsepti yoktu. Meksika yenilgisinden sonra kadronun yarısını değiştirmesi normal karşılanabilirdi. İsveç karşısında alınan son dakika galibiyeti takımın morali açısından son derece önemliydi. Ancak kadrodaki revizyon Güney Kore maçında ters tepti. Löw aynı zamanda 2014'te Dünya Kupası'nı getiren ve futbolun alfabesi diyebileceğimiz koşma ve mücadele etme şevkini 'karnı tok' oyuncularına benimsetemedi. Bunun sorumluları öncelikle şampiyonluk unvanını koruyarak tarih yazma fırsatını değerlendiremeyen milli takım elemanlarıdır. Onlar tatile çıkarken Rusya'daki futbol şenliği devam edecek. Bu tespit en doğrusu ve herkes için de en iyi olanıdır."

Stuttgarter Zeitung ise Almanya'nın hüsranla sona eren Dünya Kupası serüvenine şu satırları ayırmış:

"Teknik direktör Joachim Löw kadronun çekirdeğini 2014'ün dünya şampiyonlarıyla şekillendirip, yerleşmiş isimlerle genç yetenekler arasındaki rekabete gereken önemi vermedi. Löw adaylar arasındaki motivasyon farkını ve verim kapasitesini iyi tahmin edemedi. Büyük bir milli takım çalıştırıcısının dönemi artık kapanmıştır. Federasyon onu tutsa da, Löw görevi bırakmakla iyi eder. Alman futbolunun devrime değil ama kendinden memnun olma havasından sıyrılmaya ihtiyacı var."

DW/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe