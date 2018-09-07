FAZ: İdlib'e operasyon çözüm ortadan kaldıracak

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) yorumunda Rusya'nın Suriye'deki nüfuzunu arttırmakta kararlı olduğunun anlaşıldığı ifade ediliyor:

"İdlib'e Suriye – Rusya ortak harekâtı ikilemle karşı karşıya. Radikal militanlar milyonlarca sivile zarar vermeden bölgeden nasıl çıkarılacak? Suriye'de silahlı aşırılara yer olmaması meşru bir taleptir. Yine de İdlib'i hedef alan hava saldırıları yeni bir kan gölünü önleyebilecek siyasi çözüm ihtimalini ortadan kaldırıyor. İdlib'in yerle bir edilmesinden sonra milyonlarca sivil Şam rejimi ve Rusya ile görüşme masasına oturulmasına güvenmeyecektir. İran şimdilik Tahran'ı Irak ve Suriye üzerinden Akdeniz'e bağlayacak kara koridoru hayalini yaşatma telaşında. Rusya İran'ı Suriye'de adım adım geriletiyor. İranlılar gibi Şii olan Iraklılar da İran'ın vesayeti altına girilmesine baş kaldırıyor.”

Süddeutsche Zeitung üçlü Tahran zirvesinde uzlaşmaya varılmamasının İdlib'in kıyıma sahne olma tehlikesini artırdığını belirttiği yorumunu şöyle sürdürüyor:

"Rusya askeri gücüyle Esad'ın zafere ulaşmasını sağlayabilir, ama Putin Suriye'de barışı böyle kazanamaz. Almanya, Avrupa, ABD ve Körfez devletleri İdlib'de katliam olduğu takdirde Suriye'nin imarına katkıda bulunmayacaklarını ve Suriye'nin savaş sonrası düzenini tanımayacaklarını Putin'e belli etmelidir. Birleşmiş Milletlerin gözetiminde siyasi geçiş süreci başlatılmadan ve bütün Suriyelilerin can güvenliği garanti edilmeden mültecilerin ülkelerine dönmeleri zaten beklenemez. Kremlin'e söz dinletmek kolay olmayacaktır. Batı, Türkiye'nin Tahrir el Şam ile kararlı mücadele başlatmasında ısrar ettiği takdirde Putin bu taleplere kulak verebilir. Üç milyon sivilin büyük bir felakete uğramasını önlemenin başka gerçekçi alternatifi bulunmamaktadır.”

Neue Osnabrücker Zeitung İdlib'deki hedeflere yapılan hava saldırılarına şu satırlarla değiniyor:

"Beşar Esad ile Moskova ve Tahran'daki müttefikleri direnişin son kalesinde askeri zafere ulaşmakta kararlılar ve kimse de bunun önüne geçemeyecek. Batı'nın zaten Suriye'de uzun zamandır adı anılmıyor. Çözüm önerilerinin çaresizliği yansıttığı Birleşmiş Milletler'den de bir şey beklenemez. Türkiye'den keza. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü sözlerle masumlara sahip çıkıyor ama o da ne yapabilir ki? El Nusra cihatçılarıyla bir olup Suriye birliklerinin karşısına çıkabileceği hiç sanılmamalı. Kendimizi kandırmayalım. Felaket 'geliyorum' diyor. Bütün dünya bu felakete seyirci kalacaktır.”

Stuttgarter Nachrichten gazetesi Şam rejiminin yakında yeniden bütün Suriye'ye hakim olacağını belirtiyor ve bu gerçek karşısında neler yapılabileceğini soruyor:

"Muhaliflerin son kalesi de er veya geç Suriye rejiminin eline geçecek. Bunun etkisi Avrupa için acı olacak. Önce Avrupa eli kanlı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile uzlaşmak zorunda kalacak. Aynı zamanda yeni mülteci dalgalarıyla yüklü para yardımı arasında tercih yapması kaçınılmaz olacak. Üçüncü olarak da Kremlin liderinin Ukrayna gibi Ortadoğu'da da nüfuz arayışında olmasını mecburen sineye çekecek.”

DW,dpa,AFP/AG,HS

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