FAZ: Böyle çöküş Büyük Buhran'dan beri görülmedi

Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yer alan yorumda, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 25 gelişmekte olan ülkeye borçlanma kolaylığı sağlanması kararı çerçevesinde, yeni tür koronavirüs salgınının getirdiği küresel ekonomik kriz mercek altına alınıyor:

"Böyle bir çöküş 30'lu yılların Büyük Buhran'dan bu yana görülmemişti. On yıl kadar önceki finans krizinde bile dünya konjonktürü yüzde 0,1'lik bir küçülmeyle ucuz kurtulmuştu. Temel senaryo maalesef biraz fazla iyimser. Pandeminin yavaş yavaş azalması ve ekonominin gelecek aylarda parça parça yeniden canlandırılmasından bahsediliyor. Ancak önlemlerin aşırı erken gevşetilerek ticari yaşam üzerinde yeni kısıtlanmalara yol açacak yeni salgınlara olanak verilmesi daha gerçekçi... IMF'nin dünyanın 25 en yoksul ülkesinin borçlarını hafifletme kararı doğru. Ancak en büyük umut, araştırmacıların hızlı bir biçimde aşı bulması ve bu aşının dünyanın tamamına dağıtılmasında yatıyor. Hızlı bir şekilde."

Almanya Başbakan Angela Merkel ve 16 eyalet başbakanı bugün bir araya gelerek koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesi konusunu görüşecek. Alman ulusal bilim akademisi Leopoldina, Pazartesi günü önlemlerin gevşetilmesine ilişkin tavsiyelerini açıklamıştı. Stuttgarter Nachrichten’da yer alan yorumda, Merkel ve eyalet başbakanları arasındaki kritik toplantı ele alınıyor:

"Başbakan Merkel ve eyalet başbakanlarını bu Çarşamba gidişata karar verme noktasında zorlu bir görev bekliyor. Liderlerin hem sağlığın korunmasını dikkate alan hem de toplumu yalnızlık, ev içi şiddet ve aşırı sayıda firma iflası gibi onarılamaz toplumsal zararlardan korumak için bir yol planı geliştirmesi gerekiyor. Mesele, ortada ne ilaç ne de aşı olduğu sürece virüsle yaşamın neye benzeyeceği sorusundan ibaret. Tartışılmakta olan kamusal alanda maske zorunluluğu ve yeniden açılan dükkan ve okullarda mesafe kuralları, doğru yolda atılan birer adım."

Volksstimme gazetesinde de Almanya’da yapılacak koronavirüs toplantısı bağlamında, siyasetçilere normal hayata dönüş yolunda adımlar atmaları çağrısında bulunuluyor:

"Bugün Angela Merkel ve eyalet liderleri, Leopoldina uzmanlarının halihazırda muğlak bir biçimde uyulan tavsiyelerinden somut kararlar üretmek zorunda. Bu, siyasetin nankör görevi. Bilim öneri sunarken, siyaset sorumluluk almak durumunda. Nihayetinde federal devlet ve eyaletlerin normal yaşama peyderpey dönüş yolunda adım atması gerekiyor. Bunu destekleyen birçok argüman var: Uzmanlar virüsü artık daha iyi tanıyor. Mesafe, ağız koruma ve telefon uygulamaları gibi yardımcı araçlar, enfeksiyonların artış hızını frenlemeyi mümkün kılıyor gibi duruyor. Diğer yandan ekonomi üzerindeki baskı artıyor. Firma ve dükkanlar açılmak zorunda, açılmazlarsa çöküş tehlikesiyle karşı karşıyalar… Şeytan detaylarda gizli: Örneğin ilkokullarda hijyen kuralları nasıl garanti altına alınacak? Sıra siyasette. Siyasetin ülkeye bir perspektif sağlayacak yanıtlar bulması ve aynı zamanda sorumluluk sahibi kalması gerekiyor."

Südwest Presse'de ise ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs krizinin yönetiminde başarısız olduğu ve bunun 3 Kasım’daki seçimlere yansıyacağı savunuluyor:

"Trump için önemli olan, aynen eskiden olduğu gibi, ekonomiyi güçlü tutarak Kasım’da yeniden seçilme şansını artırmak. Ancak kendisi bu süreçte yönetim kabiliyeti ve ahlaki otoritesinde eksiklikler olduğunu kanıtladı. Trump’ın kriz yönetiminde başarısız olması, hayatları tehlikeye atıyor. Şimdi Trump, bir de ABD eyaletlerinin valileriyle güç dalaşına girerek, kısıtlamaların kontrollü bir biçimde gevşetilmesi konusunda kimin üstün olduğunun kavgasını veriyor. Trump’ın görevden azledilmesi için çok geç. Ancak sonbaharda Trump'ın kriz yönetimini değerlendirmek, seçmenlerin elinde."

DW/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe