 FAZ: Avrupa kömürü terk etmeli | BASIN | DW | 22.08.2018

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BASIN

FAZ: Avrupa kömürü terk etmeli

Avrupa Birliği’nin iklim politikası ve Almanya’da göç yasası için yapılan hazırlıklar Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

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22.08.2018 - Alman basınından özetler

Avrupa Birliği Komisyonu yeni iklimi koruma hedeflerini açıkladı. Komisyon 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun 1990 yılı düzeyinin yüzde 55'ine indirilmesini tavsiye ediyor. Polonya'daki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde başlatılan iklim tartışmasına Frankfurter Allgemeine Zeitung şu satırlarla değiniyor:

"Avrupa iklimi koruma şampiyonluğunu çoktan kaybetti. Washington'un egoistçe aldığı kararlar da iklim politikasını zora sokuyor. Avrupa Birliği geri adım atmayıp Katowice'deki iklim konferansında inandırıcılığını yeniden kazanmalıdır. Enerji verimliliğini ve çevre dostu enerjileri kapsayan iklim stratejisi sadece bir başlangıç olabilir. Avrupa kömürden elektrik üretmeye son vermek ve sera gazı emisyonlarını asgariye indirmek zorundadır. Konferansın ev sahibi Polonya en fazla kömür yakan AB ülkelerinin başında geliyor. Komisyon AB ülkeleri arasında tartışma çıkmaması için bu gerçeği açıkça dile getirmek istemedi.”

Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumunda AB'nin iddialı iklim hedeflerini tutturmasının zor olmadığı belirtiliyor:

"AB ekolojik enerjileri ve enerji verimliliğini arttırma planlarını uygularsa, sera gazı emisyonunu düşürme hedefine ulaşabilir. Ancak iki sorunlu nokta var: Birincisi AB'nin planlarının Paris İklim Anlaşmasında öngörülen 1,5 derecelik ısınma hedefini tutturmaya yetmeyecek olması. Bunun için sera gazı emisyonlarının 1990 düzeyinin yüzde 55'ine değil, yüzde 45'ine indirilmesi gerekir. İkincisi, yenilenebilir enerjilere geçişi sağlayıp enerji tasarrufunu arttırıcı araçların devreye sokulması gerektiğidir. 2020 için saptadığı ulusal iklimi koruma hedefi iflas eden Almanya bu alanda öncülük rolünü üstlenebilir.”

Almanya'nın uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmakta olan göç yasasıyla ilgili tartışmalara Die Welt gazetesi şu satırları ayırmış:

"Almanya'nın hangi iş gücüne ihtiyacı olduğunun da bilinmesi gerekir. Hükümet dünyanın çeşitli bölgeleri için işgücü kontenjanları hazırlamakla iyi eder. Çünkü aynı ülkeden gelenlerin sayısı arttıkça Almanya'ya entegre edilmeleri zorlaşıyor. Şiddet suçlarına karışma oranı yüksek olan genç Müslümanların durumu ne olacak? Eğitim düzeyi düşük olan bu kesim çalışma hayatına nasıl hazırlanacak? Bu sorular yanıtlanmadığı sürece işgücü başka kültür çevrelerinden getirilmelidir.”

Stuttgarter Zeitung'un mültecilerin istihdam piyasasına kazandırılmasını konu alan yorumu ise özetle şöyle:

"Mülteci adayları göçmen statüsüne alınmazsa şimdiye kadar elde edilen başarılar heba edilmiş olur. İşletmelerin mumla aradığı topluma entegre olmuş yabancılar yanlış zamanda Almanya'ya geldikleri için geri mi gönderilecekler? Uzun mesafe koşusunu herkes tamamlayamaz. Kimi koşucu yarışı yarıda bırakır. Ama bu ilk adımları atıp koşmaya başlamamak için neden değildir.”

dpa, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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