FAZ: Atina'da yeni başlangıç

Berliner Zeitung Yunanistan'da erken genel seçimleri Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis'in kazanmasını ele alıyor.

"Miçotakis, Yunanistan şartları göz önüne alındığında hiçbir söz vermedi. Sürekli olarak vurguladığı gibi maaşların yeniden yükseltilebilmesi öncesinde ülkeyi ekonomik olarak ayağa kaldırmak zorunda. Birçok Yunan için dört yıllık Tsipras döneminden sonra bu mantıklı görünüyor. Şimdi Miçotakis'ten kaosun olduğu ülkeye düzen getirmesi umuluyor. Pazartesi günü gelişmeleri yorumlayan bir siyasi analizciye göre 'Her şey normal görünüyor."

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yayımlanan Yunanistan'la ilgili yorumun başlığı ise "Atina'da yeni başlangıç."

"Miçotakis seçim zaferini arkasına alarak hızlı hareket etmek istiyor. İlk kez Çarşamba günü toplanacak olan kabinesi bu yılın sonuna kadar altı önemli reformu uygulamaya geçirmeyi planlıyor. Değişiklikler ekonomi ve mali politikalarda olacak, dış politika ve mülteci politikalarında ise değişiklik beklenmiyor. Görünen o ki Miçotakis Kuzey Makedonya ile sağlanan anlaşmayı tartışmaya açan partisinin ulusalcı kanadına sözünü dinletti. Miçotakis parlamentoda çoğunluğa sahip ama başarılı bir biçimde ülkeyi yönetebilmesi için partisinde de reforma gitmek zorunda. Yeni Demokrasi ülkeye pahalıya mal olan akraba kayırmacılığını diğer bütün partilerden daha fazla yapıyor. Miçotakis muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'ni orta kesime açmaya başlayarak, reform programına desteği büyüttü. Yeni bir başlangıç şansı da böylece doğdu."

ABD'nin IŞİD'le mücadele için Almanya'dan kara gücü desteği talebine Berlin'den olumsuz yanıt geldi. Alman hükümeti Almanya'nın Suriye'ye kara birliği göndermeme yönündeki tutumunu devam ettireceğini açıkladı. Rhein-Zeitung konuyu şöyle yorumluyor:

"Almanya bağımsız karar veriyor. Bu karara göre Suriye Alman askerlerinin hayatını riske attığı bir ülke olmamalı. Neye malolacağı belirsiz olan bu misyona katılmamak doğru. (Büyük koalisyonu oluşturan) Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti en azından bu konuda barış içinde. Ancak Federal Meclis sonbaharda IŞİD'le mücadele misyonunun görev süresinin uzatılmasına karar verdiğinde bu sorun yeniden gündeme gelecektir."

Märkische Oderzeitung aynı konuyla ilgili yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Kara gücü gibi çekici bir ifadenin de ötesinde burada önemli olan soru, ABD'nin farkedildiği gibi ilgisini kaybetmesi halinde, Almanya ve Avrupalı partnerlerinin Suriye sorununun çözümüne nasıl bir katkı sağlayabileceğidir. (Beşar) Esad iç savaşı Rusya ve İran'ın desteğiyle kazandı. Batı büyük ölçüde buna seyirci kaldı. Bölgedeki şiddet ise sona ermiş değil. IŞİD'le mücadelede asıl yükü üstlenen Kürtler bir sonraki kaybeden olabilir. Burada Avrupa'nın sadece ucuz sözcüklerle müdahale etmek ve ABD'nin rüzgarından korunarak şimdiye dek yapılanlara atıfta bulunmak yerine daha belirgin bir tutum belirlemesi temenni edilirdi. Kendine daha güçlü bir rol biçebilmek zordur."

DW / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe