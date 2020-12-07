 FAZ: Almanya′nın yaptırımları engellemesi giderek zorlaşıyor | AVRUPA | DW | 08.12.2020

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AVRUPA

FAZ: Almanya'nın yaptırımları engellemesi giderek zorlaşıyor

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, dünkü AB dışişleri bakanları toplantısının ardından AB'nin Türkiye'ye yaptırımdan başka seçeneği kalmadığı değerlendirmesinde bulundu.

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Almanya'nın önde gelen gazetelerinden "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), Pazartesi günü gerçekleştirilen AB dışişleri toplantısı sonrasında Türkiye'ye yaptırımları engellemenin Alman hükümeti için giderek zorlaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Gazete Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım taleplerine dikkat çekerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz gerilimi ve yargı reformları gibi alanlarda "hiçbir şey yapmadığını" savundu.

Yorumda, "Alman hükümetinin, Fransa ve Yunanistan'ın talep ettiği yaptırımları engellemesi giderek zorlaşıyor. Tüm güvencelere rağmen Doğu Akdeniz'deki gerilimi yatıştırmak ya da ülkede yargıya güveni yeniden tesis edecek reformları yürürlüğe sokmak için Türkiye hiçbir şey yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tutmadığı o kadar söz verdi ki sonunda testi kırılma noktasına geldi. AB inandırıcılığını koruyabilmek için yaptırımlardan kaçınamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanları toplantısından olumsuz mesaj

10-11 Aralık'ta düzenlenecek AB liderler zirvesine hazırlık niteliği taşıyan dünkü AB dışişleri bakanları toplantısında Türkiye ile diyalog çabalarının sonuçsuz kaldığı mesajı çıkmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin tutumunda "temelden bir değişiklik" gözlemlenmediğini belirterek "Aksine pek çok açıdan durum kötüleşti" diye konuşmuştu.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ve Kıbrıs ile yaşanan gerilimi yatıştırmak için arabulucu rolü üstlenen Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Almanya'nın uzlaşı için elinden gelen her şeyi yaptığını ama bu girişimlerin başarıya ulaşamadığını belirtti. Maas, "Maalesef Türk tarafından sürekli provokasyonlar geldi. Şimdi kararı AB zirvesinde liderler verecek" dedi.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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