FAZ: ABD’ye inanılan zamanlar geride kaldı

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri-İran gerginliğini yorumluyor. Gazete ABD'nin İran'a yönelik suçlamalarına kuşku ile yaklaşıyor:

"İddiaya göre havadan çekilen görüntüler, Basra Körfezi’nde İran füzeleri taşıyan küçük nakliye gemilerini gösteriyor. Ayrıca İran Devrim Muhafızları ile Irak’taki Arap milisler arasında Amerikalılara saldırı konusunda görüşmeler yapıldığı öne sürülmekte. İkisi de akla yatkın. Ancak yakın müttefiklerinin ve kendi kamuoyunun Amerikan hükümetine inandığı zamanlar çoktan geride kaldı. Bu güvensizliği yaratan da, bildiğinden hiç şaşmadan hayali kitle imha silahlarına karşı Irak’ta harekete geçen Bush yönetimi oldu. Trump döneminde ise bu güvensizlik daha da arttı. Pek çok ortağını yanından uzaklaştıran Trump, John Bolton gibi bir Bush dönemi savaş çığırtkanını yanına almasına rağmen, bugüne dek ortaya inandırıcı bir İran stratejisi koyabilmiş değil."

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, görev süresi dolduktan sonra emekliye ayrılacağını açıklayarak, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı'na talip olacağı yönündeki söylentilere son vermesini Weser-Kurier gazetesi şöyle değerlendiriyor:

"Merkel’in başbakanlık döneminin ardından Avrupa Birliği içinde bir göreve heveslenmemesi hem anlaşılır bir durum hem de sevindirici. Birlik içindeki en önemli ortağıyla bir Avrupa perspektifi geliştirmek konusunda en ufak bir isteği yok Merkel’in. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, liberal, güçlü ve yeri geldiğinde atılgan bir Avrupa vizyonu var. Manfred Weber Merkel’in gölgesinden çıkabilirse, genç bir Alman-Fransız ikilisi Avrupa Birliği’ni içinde bulunduğu süresiz kriz halinden ahenk içinde çıkarabilir."

Aynı konuyu geniş bir şekilde ele alan Westfälische Nachrichten, Merkel’in görev süresi bitene dek başbakanlığa devam edeceğinin anlaşıldığını ifade ediyor:

"Tüm boş söylentiler ve yorumlar bir yana, büyük koalisyon SPD tarafından, zamanından önce bitirilmediği sürece Angela Merkel 2021’e dek başbakanlık görevinde kalacak. Bunu bize, görev süresi sona erdikten sonra başka bir önemli siyasi görev üstlenmek istemediğini belirterek hayat planlamasını bir kez daha ortaya koyan Merkel söylüyor. CDU’nun çeşitli seçimlerde alacağı olası kötü sonuçlar da Merkel’i zamanından önce başbakanlık koltuğundan edemeyecek gibi görünüyor. Merkel seçim kampanyalarının artık yeni CDU genel başkanının sorumluluğunda olduğunu açık bir dille ifade etti. Angela Merkel gidecek ama henüz değil."

Nürnberger Nachrichten, Merkel’in Brüksel’de herhangi bir göreve talip olmadığı yönündeki açıklamasını şu satırlarla yorumluyor:

"Almanya Başbakanı Angela Merkel Brüksel’e gitmeyecek ve böylesi de daha iyi. Aslında Merkel, bugüne dek Brüksel’de sabahlanan sayısız müzakerelerde gösterdiği gibi, sabırla bir anlaşmaya varmak konusunda mücadele yeteneğine sahip ve bu yeteneği Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı'nda da çok işine yarardı. Ancak Merkel 14 yıllık başbakanlığının ardından yorgun ve hevessiz görünüyor. Avrupa’nın ise, Birlik açısından bu son derece zor dönemde, kendini zaman zaman felç eden uyuşukluktan çıkaracak yeni simalara ve taze fikirlere ihtiyacı var."

dpa / ET,HT

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