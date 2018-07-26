FAZ: ABD'nin çıkarları rol oynadı

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikasına ayırdığı yorumunda himayeciliğin ancak dünya ticaretinin liberalleştirilmesiyle önlenebileceğini yazıyor:

"Trump sözlü saldırılarını yumuşatıyor ve zamlı gümrük vergileri yerine Avrupa Birliği (AB) ile sıkı ortaklıktan yana çıkıyorsa bunun nedeni Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'in ikna kabiliyetinde değil, yönetimin tutumuna Amerika'da gösterilen tepkide aranmalı. Önde gelen Cumhuriyetçi Partililer Başkana kararlarının ve Çin ile AB'den gelen misillemenin maddi ve siyasi bedelini hatırlattılar. Washington'da varılan uzlaşmanın anlaşmazlığı tamamen ortadan kaldırıp kaldırmayacağı, sonucu AB'nin kararlı tutumunun mu belirlediği, yoksa ABD'nin çıkarlarının mı rol oynadığı tartışılabilir. Himayeciliğin kontrol altına alınabilmesi için ticari liberalleşmenin ciddi bir şekilde ele alınması gerekir. Bu başarılabilirse, en iyi sonuç alınmış olur.”

Die Welt gazetesi Trump ile Juncker arasındaki buluşmaya şu satırları ayırmış:

"AB ile Trump arasındaki barışın ne kadar süreceği belli değil. Başlatılması kararlaştırılan pazarlığın sonuca götürmesi normal şartlar altında, yıllar alır. Buna bir de Trump ve ekibinin modern Amerikan tarihinin en kaotik yönetimi olduğunu eklemek gerekir. Ticari barışın uzun ömürlü olacağına güvenmek hata olur. Ama Washington'daki buluşma hiç olmazsa doğru yola girildiğini göstermektedir.”

AB ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlık Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin yorum köşesine şöyle yansımış:

"ABD ile Avrupa arasındaki ticari yakınlaşma coşkuya kapılmak için neden değil. Trump'ın bir nebze yumuşak davranmasında ithal çelik ve alüminyuma getirilen zamlı gümrük tarifesine Avrupalıların ortak tepki göstermesi de rol oynadı. AB ülkeleri birlikte hareket ettikleri takdirde çıkarlarını etkili bir şekilde koruyacak ekonomik ve siyasi ağırlığa kavuşurlar. Aynı zamanda Washington'ın tetiklediği tehlikeli gümrük sarmalının olumsuz etkilerini Trump'ın seçmenleri de hissetmeye başladılar. Trump'ın himayecilik politikasının bir yıl zarfında 700 bin Amerikalıyı işsiz bırakabileceği tahmin ediliyor. Başkan, kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde bu rakamdan etkilenmişe benziyor.”

Stuttgarter Zeitung ticari uzlaşmayı Almanya açısından değerlendiriyor:

"İthal otomobil vergilerinde sağlanan ateşkes öncelikle Almanya açısından başarı sayılır. Alman otomotivcileri kazanılan zamanı değerlendirip, yatırım planlarını revize etmelidirler. Daimler ve BMW arazi araçlarından yüksek gümrük alındığı için yurt dışındaki ilk tesislerini ABD'nin güneyinde kurmuştu. Ama dünya artık değişti. ABD'de fabrika kurmak eskisi gibi önemli değil. Yatırım cazibesi açısından Çin rakibi ABD'yi geride bıraktı.”

DW,dpa,afp/AG, BÖ

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