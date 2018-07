Fazıl Say: Sanatımı Türkiye'de yapmak istiyorum

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Instagram hesabında, "Ülkemde yaşamak istiyorum ve ülkemde sanatımı yapmak istiyorum" sözlerinin yazılı olduğu bir görsel paylaştı. Dünyaca ünlü müzisyen, bu paylaşımının altında da kapsamlı bir mesaja yer verdi. Gelecek aylarda "tepeden tırnağa görüşmeler gerçekleştireceğini" belirten Say, "önündeki engelleri, önyargıları, yanlış algıları yok etmek istediğini" dile getirdi. Say sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memleketimi çok seven bir insanım, ve sanatımı tüm dünyada olduğu gibi kendi ülkemde de icra etmek istiyorum. Benim konserlerimin sadece birkaçı belediyeler ile, önce bu sayının artmasını bu ilişkinin doğmasını, halkla buluşmalarımızda, Belediyelerin desteğinin artmasına çalışacağım... Bu sayı artmalıdır… Bu önyargı kırılmalıdır. Fazıl Say da bir Türk vatandaşıdır. Benimle bir konser için çalışan bir belediye suç mu işlemiş olur, lütfen, bu yanlışlardan dönelim. Sonra üniversitelerde tekrar konserler vereyim istiyorum, yıllardır davet edilmiyorum, gençlerle buluşamıyorum, bu kapıların da ardına kadar açılması için gayret edeceğim. Şansımı tekrar ve tekrar deneyeceğim."

"Yıllardır yasaklı gibi bir durumda olduğunu" söyleyen Say, "En üstten en alt kademelere yayılmış 'Fazıl Say defolsun gitsin' algısına karşı mücadele vereceğim" ifadesini kullandı.

Say, sözlerini "Memleketimde sanatımı pürüzsüz icra etmek istiyorum. Burada herkesten de destek bekliyorum. Sonuna kadar Atatürkçüyüm. Gurur duyuyorum bununla... Düşünceler, duruşlar, kültürler farklı olabilir. Ama dost olunmayacak diye bir şey yoktur. Gelin bu hatalardan dönelim" diye sonlandırdı.

Fazıl Say 2016 yılında Almanya'da Beethoven Ödülü'ne layık görülmüştü

Konser iptaline tepki

Say, geçtiğimiz günlerde, 14 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu Sahnesi'nde yapılması planlanan konserinin bir gerekçe bildirilmeksizin iptal edilmesiyle ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Mesajına "Üzgünüm, yazacaklarımı okuyun" diyerek başlayan Say, "Hayatım boyunca bana verilmiş yeteneğin, meziyetlerin insanlığa ve memleketime olan borcunu ödemek için çok çalıştım ve emek verdim, hala da veriyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Türkiye'nin "Batı ile ilişkilerinin düzelmesi gerekliliğinde herkes hemfikir" diyen Say, "Gerçekten bu dostluğa çok büyük emek verdim" ifadesini kullandı. "Bir insanı anlamadan, ön yargılarla hüküm verilmesine karşıyım" diyen Say, "Memleketim adına üzülüyorum" yorumunda bulundu.

Say, 2013 yılında, Twitter üzerinden paylaştığı bazı mesajlarla "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamaktan" suçlu bulunmuştu. Say'ın aldığı hapis cezası ertelenmişti.

