Fatima Çelik

1992 yılında doğdu, Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim aldı. Çeşitli matbu dergilerde yayın editörlüğü yaptı. Muhabirliğe 2018’de Medyascope’ta başladı. 2020 yılından beri Deutsche Welle Türkçe servisinde video haberci olarak çalışıyor.

2020 tarihli “İstanbul’un kaybolan deniz kültürü” başlıklı video haberi, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yılın en iyi televizyon belgeseli olarak nitelendirildi. Bu mini belgesel, bir zamanlar plajlar şehri olarak bilinen İstanbul’da deniz ile halk arasına giren engelleri ele alıyordu.

Gazeteci Tunca Öğreten ile birlikte hazırladığı “Semt pazarlarının akşamcıları” başlıklı video haberiyle 2021 yılı Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Haber, Türkiye’de derinleşen ekonomik krizin yoksul semt pazarlarına yansımalarını belgeliyordu.

Yazılı ve video haberleri halen DW Türkçe’nin internet sitesinde ve YouTube kanalında yayınlanıyor.