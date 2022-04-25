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Fatima Çelik, DW-Mitarbeiterin in Istanbul, Türkei
Fotoğraf: privat

Fatima Çelik

Çoğunlukla insan hakları, işçi hareketleri, toplumsal olaylar, kent yaşamı ve kültürel konular üzerine çalışıyor ve odağına insan hikayelerini alıyor.

Rutin Türkiye gündemini takip etmesinin yanı sıra kent yaşamı ve kültürel konularla ilgili dosya haberler hazırlıyor. Deutsche Welle Türkçe servisinde muhabir ve video haberci olarak çalışıyor.

1992 yılında doğdu, Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim aldı. Çeşitli matbu dergilerde yayın editörlüğü yaptı. Muhabirliğe 2018’de Medyascope’ta başladı. 2020 yılından beri Deutsche Welle Türkçe servisinde video haberci olarak çalışıyor. 

2020 tarihli “İstanbul’un kaybolan deniz kültürü” başlıklı video haberi, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yılın en iyi televizyon belgeseli olarak nitelendirildi. Bu mini belgesel, bir zamanlar plajlar şehri olarak bilinen İstanbul’da deniz ile halk arasına giren engelleri ele alıyordu. 

Gazeteci Tunca Öğreten ile birlikte hazırladığı “Semt pazarlarının akşamcıları” başlıklı video haberiyle 2021 yılı Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Haber, Türkiye’de derinleşen ekonomik krizin yoksul semt pazarlarına yansımalarını belgeliyordu.

Yazılı ve video haberleri halen DW Türkçe’nin internet sitesinde ve YouTube kanalında yayınlanıyor.

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