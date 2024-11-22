Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı nedeniyle Altaylı hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Altaylı, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasını eleştirdiği 21 Kasım tarihli yazısının bir bölümünde MHP'den istifa eden üç milletvekilinin altın kaçakçılığına karıştığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki son görüşmede bu konunun gündeme geldiğini yazan Altaylı, "Bahçeli'nin milletvekillerini savunması üzerine, Erdoğan'ın koalisyon ortağına bazı görüntüler izlettiği ve Bahçeli'nin bu görüntüler üzerine ikna olarak üç vekilin istifasını talep ettiği doğrulanmamış ama hemen hemen herkesin bildiği kesin bir bilgi" ifadelerini kullandı.

Aynı tarihte Halk TV'de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz MHP'li vekillerin adının altın kaçakçılığı iddiasına karıştığını söyledi.

Başsavcılığın açıklamasında Altaylı ve Saymaz hakkındaki soruşturmanın "İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığı teyit edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' şeklindeki sözler hakkında" başlatıldığı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı daha önce, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' iddiası doğru değildir" açıklamasını yapmıştı.

İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı'dan tepki

Saymaz soruşturma kararına, "Erdoğan, istifa eden MHP'li milletvekilleriyle ilgili Bahçeli'ye bazı görüntüler izletti' dediğimiz iddiasıyla Fatih Altaylı'ya ve bana soruşturma açıldı. Benim böyle bir ifadem yok. Velev ki dedim... Kaçak altın soktuğu iddia edilen vekillerle ilgili soruşturma yok, bize var" paylaşımıyla tepki gösterdi.

Fatih Altaylı sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı paylaşımda hakkında sürekli soruşturma başlatıldığını söyleyerek "Alıştık, abartılacak bir şey yok" dedi.

Altaylı mesajında, "Benim ve İsmail Saymaz'ın bir iddiayı haberleştirmemiz nedeniyle hakkımızda açılan soruşturma meselesi büyütülecek bir konu değil. Hakkımda ve hakkımızda sürekli olarak soruşturma dava ve şikayetler var. Olağan ve alışık olduğumuz bir durum. Abartılacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmişti. MHP'li üç milletvekilinin hangi gerekçelerle istifalarının istendiğine dair partiden resmi bir açıklama yapılmadı. İstifalarla MHP'nin milletvekili sayısı 50'den 47'ye düştü.

ANKA,DW / MUK,JD

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