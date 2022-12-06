Fas'tan Dünya Kupası'nda tarihi başarı

Fas, Dünya Kupası son 16 turunda favori İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkan Fas, Dünya Kupası'nda bu başarıyı elde eden dördüncü Afrika ülkesi oldu.

Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşmada İspanya'yı penaltılar sonucunda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Bu sonucun ardından Fas, Dünya Kupası tarihinde çeyrek finale yükselen dördüncü Afrika ülkesi oldu. Son olarak Afrika'dan Gana, 2010 yılında çeyrek finale yükselme başarısını göstermişti.

Faslı taraftarlar Fotoğraf: Ulrik Pedersen/DeFodi Images/picture alliance

Education City Stadı'nda oynanan ve Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin yönettiği karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.



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