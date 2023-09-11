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Fas'ta deprem: Zamana karşı yarış sürüyor

11 Eylül 2023

Fas'ta en az 2 bin 122 kişinin yaşamına mal olan depremden üç gün sonra enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Askerler ve yabancı yardım ekipleri, ücra köylere ulaşmaya çalışıyor.

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Erdbeben in Marokko
Fotoğraf: Sylvain Rostaing/Le Pictorium/MAXPPP/dpa/picture alliance

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta Cuma akşamı meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Resmi açıklamalara göre, depremde en az 2 bin 122 kişi yaşamını yitirirken, en az 2 bin 421 kişi de yaralandı. Fas devlet televizyonunun aktardığına göre, depremin merkez üssü olan El Huz bölgesinde 18 binden fazla aile felaketten etkilendi.

Şiddetli depremden üç gün sonra enkaz altında kalanları bulma umudunu koruyan arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı. 72 saat, uzmanlara göre bir insanın susuz hayatta kalabileceği üst sınırı ifade ediyor.

Fas'taki depremde çok sayıda köy yerle bir oldu
Fas'taki depremde çok sayıda köy yerle bir oldu Fotoğraf: FADEL SENNA/AFP

Deprem yüzünden Atlas Dağları'nda bulunan çok sayıda köyün yerle bir olduğu belirtiliyor. Askerler ve yabancı yardım ekipleri, tır ve helikopterlerle, şu ana kadar yardım ulaşmayan ücra köylere ulaşmak için çaba sarf ediyor. Morocco Online News haber sitesinin aktardığına göre, buldozer ve lojistik ekipman yüklü olan askeri araçlar, ambulansların geçmesini sağlamak amacıyla depremin hasar verdiği yolları açmaya çalışıyor.

Marakeş ve çevresinde, insanların, arka arkaya üçüncü gece sokakta ve ev dışındaki diğer mekanlarda yattığı bildirildi.

Sadece dört ülkenin yardım teklifi kabul edildi

Aralarında Almanya ve Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, hâlihazırda Fas'a yardım teklifinde bulundu. Ancak Fas, ilk etapta yalnızca dört ülkenin yardım teklifini kabul etti.

İspanyol yardım ekipleri arama kurtarma çalışmalarında görev yapacak
İspanyol yardım ekipleri arama kurtarma çalışmalarında görev yapacak Fotoğraf: Spanish Defence Ministry/AP/dpa/picture alliance

İçişleri Bakanlığı'nın Pazar akşamı yaptığı açıklamada, "dost ülkeler İspanya, Katar, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin destek tekliflerine yanıt verildiği" kaydedildi. Yardım teklif eden diğer ülkelere teşekkür eden bakanlık, söz konusu kararın "bölgedeki ihtiyacın titiz bir biçimde değerlendirilmesi" suretiyle alındığını belirtti. Deprem bölgesinde koordinasyonun sağlanması açısından sınırlamaya gidildiğini ifade eden Bakanlık, "ihtiyaç değiştiği takdirde" yardım tekliflerinin yeniden değerlendirileceğini söyledi. Alman insani yardım örgütlerinin, Fas'a gitmeye hazır olan ekiplerini, evlerine geri gönderdiği belirtiliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın da Fas'a destek sağlayacağı belirtildi. Resmi Suudi Haber Ajansı'nın (SPA) Pazar akşamı aktardığına göre, Kral Salman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Fas'a insani yardımların ulaştırılması için bir hava köprüsü oluşturulması talimatını verdi. Suudi Arabistan ile Fas'ın dostane ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

Öte yandan Fas hükümeti, depremzedeler için bir özel yardım fonu oluşturulacağını açıkladı. Zarar gören konutlara ayrılması planlanan söz konusu fonun miktarına ilişkin bir açıklamada ise bulunulmadı.

Söz konusu deprem, Fas tarihindeki en şiddetli deprem felaketi olma özelliğini taşıyor.

AFP,dpa / BÜ,HT

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