  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
FelaketFas

Fas'ta deprem: En az 820 kişi hayatını kaybetti

9 Eylül 2023

Fas'ta Cuma gecesi meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 820 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

https://p.dw.com/p/4W8ja
Marokko | Erdbeben in Marrakesch
Fotoğraf: Abdelhak Balhaki/Reuters

Fas'ın Marakeş kentinde Cuma gecesi yerel saatle 23:11’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 820 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğunun ulaşılması güç olan dağlık bölgelerde gerçekleştiği bildirildi.

Fas İçişleri Bakanlığı, en az 672 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çok sayıda bina hasar aldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Marakeş’te eski şehri çevreleyen kırmızı duvarların bir bölümünün de hasar gördüğü açıklandı.

8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü, Marakeş kentinin El-Huz bölgesi olarak açıklandı. Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu 6,8 büyüklüğündeki depremden 19 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde başka bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Fas'ta meydana gelen depremde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor
Fas'ta meydana gelen depremde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor Fotoğraf: Abdelhak Balhaki/Reuters

 

Depremlerin ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ülke tarihindeki en büyük deprem olduğu kaydedildi. Fas’ta 2004 yılında meydana gelen depremde 600 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyadan Fas'a mesajlar

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, "BM, Fas'a depremden etkilenen halka yardım etmesi konusunda destek olmaya hazırdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajda, "Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da X üzerinden depreme ilişkin, "Fas’tan kötü haberler geldi. Bu zor saatlerde düşüncelerimiz bu yıkıcı depremin kurbanlarıyla beraber. Bu doğal afetten etkilenenlere taziyelerimi iletiyorum" dedi.

AFP, Reuters / AI, HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Marokko | Erdbeben in Marrakesch

Fas'ta deprem: En az 820 kişi hayatını kaybetti

Felaket9 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Jina Mahsa Amini'nin fotoğrafını elinde tutan gösterici

İran: Amini'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken baskı artıyor

İran: Amini'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken baskı artıyor

Politika9 Eylül 2023
Akıllı telefonla oynayan Çinli çocuklar

Çin çocukların telefonda daha az vakit geçirmesini istiyor

Çin çocukların telefonda daha az vakit geçirmesini istiyor

Dijital Dünya9 Eylül 2023
CHP bayrağı ve logosu

Sencer Ayata: CHP'nin modern devlet vizyonu hâlâ ayakta

Sencer Ayata: CHP'nin modern devlet vizyonu hâlâ ayakta

Politika9 Eylül 2023
Elinde kendisinin yaptığı korona testini tutan bir kadın

Covid-19: Pirola varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

Covid-19: Pirola varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

Sağlık8 Eylül 2023
Seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat.

Uranyum içeren mühimmat nedir?

Uranyum içeren mühimmat nedir?

Politika8 Eylül 2023
İstanbul Maltepe'deki miting alanında kalabalık bir kitle ve büyük ebatta bayraklar

CHP'nin 100 yılı ve kimlik arayışı

CHP'nin 100 yılı ve kimlik arayışı

Politika8 Eylül 2023
Ana sayfaya dön