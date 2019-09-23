 Faslı kadınlardan protesto: Biz de yasayı ihlal ettik | YAŞAM | DW | 23.09.2019

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YAŞAM

Faslı kadınlardan protesto: Biz de yasayı ihlal ettik

Fas’ta yüzlerce kadın, ülkede kürtaj ve evlilik dışı cinsel ilişkiyi cezalandıran 490 sayılı kanunu protesto ederek bir manifesto yayınladı.

Faslı kadınlar yargılanan gazeteci Hacer Reysuni'ye destek için gösteri düzenledi.

Faslı kadınlar yargılanan gazeteci Hacer Reysuni'ye destek için gösteri düzenledi.

Fas'ta evlilik dışı cinsel ilişki ve "yasa dışı" kürtajı cezaya tabi tutan 490 sayılı yasaya karşı 490 kadın manifesto imzaladı.

"Biz Fas vatandaşları, yasa dışı olduğumuzu ilan ediyoruz" başlıklı manifestonun imzacıları, "adil olmayan, köhnemiş yasayı" kendilerinin de ihlal ettiğini bildirdiler. Manifestoda Fas toplumunun değişime hazır olduğuna inandıklarını belirten imzacılar, siyasi liderler, karar alıcılar ve hukukçuları bireysel özgürlükler alanında ileri yönde adım atmaya çağırdı.

Manifesto, evlilik dışı ilişkiden hamile kalarak kürtaj yaptırmakla suçlananan Faslı gazeteci Hacer Reysuni'nin duruşmasıyla aynı güne denk geldi. 28 yaşındaki gazetecinin Sudanlı erkek arkadaşının yanı sıra bir doktor, bir hemşire ve bir hastane görevlisi bir ay önce gözaltına alınmıştı.

Binlerce kişi yargılandı

Fas'ta 490 sayılı kanun, evlilik dışı ilişkilerle kürtajı cezaya tabi tutuyor. Fas'ta yalnızca annenin hayati tehlikesinin bulunması durumunda kürtaja izin veriliyor. Ülkede her gün 600 ila 800 yasa dışı kürtaj yapıldığı tahmin ediliyor.

Fas'ta sadece geçen yıl binlerce kişi evlilik dışı cinsel ilişkiden yargılanmış, 170 kişi eşcinsel oldukları gerekçesiyle ve 73 kişi de kürtaj nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı.

AFP/BK,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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