Faruk Koca ömür boyu futboldan men edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi.

Açıklamada, Koca'nın "talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle" beş yıl "hak mahrumiyeti" ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi. Faruk Koca, cezanın üç yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı'nın 52/2'nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

PFDK, Kulüp yöneticileri Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'ya da beş yıl hak mahrumiyeti, cezanın üç yılı aşması nedeniyle "sürekli hak mahrumiyeti cezası" verilmesini kararlaştırdı. Ankaragücü'nün yönetici ve görevlilerine de kısa süreli hak mahrumiyeti ile ihtar cezaları verildi.

Kurul ayrıca Ankaragücü'ne de kendi sahasındaki beş resmi maçı seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verdi.

Faruk Koca: Siyasetin gölgesinde futbol To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

İddianame hazırlandı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu dört şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Meler "müşteki" olarak gösterilirken, Faruk Koca, Kenan Ç., Osman E. C. ve Yunus Ş. "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerden Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Diğer tutuklular Kenan Ç. ve Yunus Ş. hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'yasak alanlara girme' suçlarından ceza talep edildi.

İddianame, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Koca, saldırıdan sonra kulüp başkanlığı görevinden istifa etmişti. Koca, istifa açıklamasında, "Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Faruk Koca, AKP üyeliğinden de istifa ettiğini açıklamıştı.

Şiddet olayı sonrası ertelenen liglerin 19 Aralık'ta yeniden başlaması bekleniyor.

DHA,DW/BÖ,JD

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