Fakıbaba AKP’den istifa etti

AKP Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba, parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa etti. Fakıbaba, “siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum” dedi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını Twitter hesabı üzerinden duyuran Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:

"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur.”

2004-2014 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yapan Fakıbaba, 2017-2018 yılları arasında da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapmıştı.

DW/SÖ,BK