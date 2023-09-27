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Fahrettin Koca: Aşı baskısına boyun eğmeyeceğiz

27 Eylül 2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "aşı baskısına boyun eğmeyeceklerini" ifade ederek, şu an Covid-19'a karşı bir aşı programı uygulamayı düşünmediklerini dile getirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Fahrettin KocaFotoğraf: Aydin Üstünel/DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Covid-19'a karşı yeni bir aşı programı uygulanmasının düşünülmediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, "Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil" dedi. Türkiye'nin kendi programı olduğunu ve "birileri istediği için aşı programı başlatmayacaklarını" dile getiren Koca, "Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle Kovid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Bu kadar net" dedi.

"Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor"

Açıklamalarında, gelinen süreçte Covid-19 hastalığının artık bilindiğini ve virüsün tanındığını vurgulayan Bakan Koca, "Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz. Bu mutasyonlarda bugüne kadar hiçbir zaman virüsün ilk çıktığı dönemdeki hasta yapıcı etkisi yani virulansında artış olmadı. Olan mutasyonlar hasta yapma gücü daha zayıf olan mutasyonlar, bunu da dediğim gibi yakından takip ediyoruz. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açık şekilde zaten ifade etmiştim. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok" ifadelerini kullandı. 

An itibarıyla hasta sayısında bir artış yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Sağlık Bakanı, "Bildiğiniz gibi Eris varyantının virülansı yani hasta etme gücü daha düşük fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor. Kovid-19, nezle ve grip gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonuna dönüşmüş durumda. Bu beklediğimiz bir seyirdi. Paniğe gerek yok. Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil" bilgisini paylaştı.

 

DHA / ET,BK

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