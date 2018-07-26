Facebook'un borsa değerinde sert düşüş

Yılın ikinci çeyreğinde satış hasılatı düşen Facebook'un borsa değeri önemli oranda düştü. Veri skandalı ve Avrupa Birliği'nin (AB) özel verilerin gizliliğiyle ilgili son yönetmeliğinin olumsuz etkilediği dünyanın en büyük sosyal medya kuruluşunun hisse senetleri yüzde 24 oranında değer kaybetti.

Facebook'un ikinci çeyrek rakamlarının açıklanmasından sonra şirketin borsa değeri iki saat zarfında 150 milyar dolar azaldı. Kullanıcı sayısındaki artış ve satış hasılatıyla ilgili rakamlar yatırımcı tarafından olumlu karşılanmamıştı. Şirketin mali portresinin bu kadar kötü çıkacağını borsa uzmanları da tahmin edememişti.

Facebook satış hasılatının yüzde 42'lik artışla 13 milyar 230 milyon dolara çıktığını duyurdu. Analistler ikinci çeyrekte cironun 13 milyar 360 milyona çıkmasını bekliyordu. 2 milyar 23 milyona çıkan kullanıcı sayısı da beklentilerin gerisinde kaldı.

Facebook'un finans müdürü David Wehner satış hasılatının bir önceki yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 1 oranında azalmasını beklediklerini, bir yıl önce yüzde 47'i bulan işletme marjının ise yüzde 30'a inebileceğini söyledi.

Amerikan sosyal medya şirketi veri güvenliği, pazarlama ve içerik yatırımlarını arttıracağı için maliyetlerin yüzde 50 ila yüzde 60 oranında artacağını tahmin ediyor.

Morningstar analistlerinden Ali Mogharabi, "satış hasılatının cüzi oranda artmasının kur oynamalarından değil, veri koruma düzenlemelerinin kullanıcı sayısındaki artışı yavaşlatmasından kaynaklandığını" söyledi.

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İnstagram, WhatsApp, Messenger

AB'nin kararlaştırdığı veri koruma yönetmeliği Facebook'u kullanım kurallarını özel verilerin korunması yönünde değiştirmeye zorluyor. Şirketin patronu Mart Zuckerberg AB'nin kararlarının internet kullanımıyla ilgili tartışmalara yol açtığını ve bunun sonucunda AB'deki aylık aktif kullanıcı sayısının bir milyon azaldığını açıkladı.

Kullanıcı bilgilerinin danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya satılması da Facebook'un imajını zedelemiş ve sosyal medyayı boykot çağrılarında bulunulmuştu. Zuckerberg skandaldan dolayı özer dileyerek, güvenlik önlemlerini arttıracaklarını duyurmuştu.

Fotoğraf paylaşım sistemi İnstagram'ın aylık kullanıcı sayısı yılın başlarından bu yana 600 milyondan 1 milyara çıktı. Messenger ve WhatsApp'in aylık kullanıcı sayıları da bir milyar olarak açıklandı. İnstagram'ın holdingin satış hasılatındaki payının yüzde 18'den yüzde 23'e çıkması beklenmekle birlikte analistler artışın Facebook'un sıkıntılarını azaltmayacağını belirtiyorlar.

DW, Reuters, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe