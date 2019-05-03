Facebook'tan "nefret söylemi" yasağı

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook, platformunu kullanarak düşüncelerini yayan ve sürekli tartışma yaratan birkaç ismi "nefret söylemi" yaptıkları gerekçesiyle yasakladığını duyurdu.

Siteden yapılan açıklamada "Şiddet ve nefret çağrısı ve övgüsü yapan kişi ve kuruluşları ideolojilerine bakmaksızın her zaman yasakladık" ifadesi kullanıldı.

En son dalgada yasaklanan kişiler arasında komplo teorileriyle bilinen, 11 Eylül Saldırıları'nın ABD derin devletinin bir icraatı olduğunu savunan ve ABD'de 2012 yılında 28 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul saldırısı Sandy Hook katliamının hiçbir zaman yaşanmadığını öne süren Alex Jones bulunuyor.

Jones'un sahibi olduğu Infowars internet sitesi de yasaklanırken, komplo teorisyeni ve düşüncelerini yaydığı platform daha önce Twitter tarafından da yasaklanmıştı.

Facebook tarafından yasaklanan bir diğer isim de siyah ırkın üstünlüğünü savunan düşünceleriyle bilinen, İslam Ulusu isimli siyasi ve dini örgütün lideri ve antisemitist olmakla suçlanan Louis Farrakhan oldu.

Louis Farrakhan

Diğer isimler arasında beyaz ırkın üstünlüğünü savunan görüşleriyle bilinen ABD'li siyasetçi Paul Nehlen, Neonazi söylemleri yayan Milo Yiannopoulos ve komplo teorisyenleri Paul Joseph Watson ve Laura Loomer bulunuyor.

Bu isimlere aynı zamanda Facebook'un sahibi olduğu Instagram resim paylaşım uygulamasında da yasak getirildi.

Facebook sözcüsü yasakla ilgili bir açıklama yaparak "Nefret yayan veya diğer kişilerin sadece kim olduğuna bakarak dışlama ya da saldırı çağrısı yapan birey ve kuruluşların Facebook'ta yeri yoktur" şeklinde konuştu.

Geçen ay da aşırı sağcılar yasaklanmıştı

Facebook sosyal medyada popüler olan ve aşırıcı ideolojileri kendi platformu üzerinden yaymaya gayret eden kişi ve kuruluşları dönem dönem yasaklıyor.

Benzer bir şekilde aşırı sağcı English Defence League (İngiliz Savunma Ligi), Knights Templar International (Uluslararası Tapınak Şövalyeleri), Britain First (Önce Britanya), British National Party (Britanya Ulusal Partisi) ve National Front (Ulusal Cephe) gibi gruplar geçen ay yasaklanmıştı.

DW,AFP,AP/ÇÖ,SSB

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