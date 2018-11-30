Facebook'a Cambridge Analytica davası

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook'un kullanıcı bilgilerini yeterince koruyamamakla suçlandığı Cambridge Analytica skandalında platforma dava açıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da açılan davada Facebook, kullanıcılarının kişisel bilgilerini toplayan üçüncü taraf bir şirketin bu bilgileri siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya satmasından en az iki boyunca haberdar olmakla ve gerekli önlemleri almamakla suçlandı.

Savcı Karl Racine, Facebook'un üçüncü tarafların ürettiği uygulamaları inceleme altına aldığını ve sıkı güvenlik taramalarından geçirdiğini belirtmesine rağmen bu taahhüdünü uygulamadığını öne sürdü.

Washington'ın bağlı bulunduğu District Columbia bölgesinin tüketici koruma yasaları çerçevesinde açılan davada, söz konusu uygulamanın bölgedeki 340 bin kullanıcının kişisel bilgilerine ulaştığı ancak 852 kişinin uygulama ile doğrudan etkileşim kurduğu belirtildi.

Sosyal medya platformunun her ihlal başına 5 bin dolar ceza verme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu davada şirkete kesilecek toplam fatura 1,7 milyar dolar düzeyine ulaşabilir.

Dava üzerine Facebook hisseleri yüzde 4,7 değer kaybederken, şirket yönetimi bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Şikâyeti değerlendiriyoruz ve Washington ile başka yerlerdeki savcılarla görüşmelerimize devam etmeyi diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ABD Kongresi'nde ifade vermişti

Şirket zor günler geçiriyor

Cambridge Analytica skandalı, 2013 yılında bir "kişilik testi" görüntüsü altında Facebook'ta yer alan bir uygulamayı indiren kullanıcılarının kişisel bilgilerinin yanı sıra, arkadaş listelerinin de rızaları olmadan İngiltere merkezli siyasi danışmanlık şirketine satılması ile ortaya çıkmıştı.

Facebook kişisel bilgilerin korunacağına dair gerekli önlemleri alacağını ilan etmesine karşın açılan davanın iddianamesinde uygulamayı indirmeyen kullanıcıların bile verilerinin satıldığı ve platformun 2014 yılından bu yana durumun farkında olduğu bilgisi yer aldı.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg Nisan ayında ABD Kongresi'nde ifade vermiş ve yapılan hataların sorumluluğunu üstlenip özür dilemişti.

Sosyal medya platformu hakkında ABD'nin en az altı eyaletinde soruşturmalar devam ederken, Savcı Racine, Facebook'un dava öncesinde kendileriyle uzlaşmak için irtibata geçtiğini, ancak şirketin "değişimi hızlandırması" için bu davanın "gerekli" olduğunu belirtti.

Dünya çapında toplam 87 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin satıldığı Cambridge Analytica skandalında toplanan bilgilerin, 2016'daki ABD Başkanlık Seçimi'nde de Başkan Donald Trump'ın kampanyasına destek için kullanıldığı iddiası da yer alıyor.

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DW,rtr,AP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe