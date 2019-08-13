 Facebook ve Twitter Çin′de yüzlerce hesabı askıya aldı | DÜNYA | DW | 20.08.2019

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DÜNYA

Facebook ve Twitter Çin'de yüzlerce hesabı askıya aldı

Twitter Çin'de, Hong Kong konusunda yanıltıcı mesajlar yaymak üzere açıldığı saptanan 936 hesabı kapattı. Facebook da bir çok hesabı bloke ettiğini duyurdu.

Facebook und Twitter Symbolbild (picture-alliance/dpa/F.-P. Tschauner)

Twitter ve Facebook, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kendi platformlarını kullanarak Hong Kong'daki demokrasi hareketine karşı olumsuz hava oluşturmaya çalışmakla suçladılar.

Twitter'dan pazartesi yapılan açıklamada Hong Kong'daki protesto gösterilerine yönelik "Devlet destekli" bir dezenfarmasyon kampanyasının ortaya çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, çok sayıda kullanıcı hesabından gösterilere ilişkin mesajların koordine edilerek dağıtıldığının tesbit edildiği ve bu nedenle 936 hesabın kapatıldığı kaydedildi.

Çin'de Twitter bloke edildiği için ulaşılamıyor. Ancak bazı kullanıcıların, konumlarını gizleyen özel internet ağları aracılığıyla Twitter'e ulaşım sağlayabildikleri belirtiliyor.

Twitter'in uyarısı üzerine Facebook da Çin'deki çok sayıda sayfa, hesap ve grubu kapattığını açıkladı.

Hongkong Victoria Park Demonstration und Proteste (AFP/I. Lawrence)

Hong Kong'da hafta sonunda düzenlenen protesto gösterilerine yüzbinlerce kişi katılmıştı

Facebook Online Güvenlik Birimi Yöneticisi Nathaniel Gleicher, sahte hesap açılması gibi "Aldatma taktikleri" ile Hong Kong'a dair mesajlar yayınlandığını söyledi. Gleicher, hesapların tetkik edilmesi sonucunda bunları açanların Çin hükümeti ile ilişkili olduklarının ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı, Haziran ayında başlayan kitlesel gösterileri tetiklemişti. Protestolar, 22 yıl önce tekrar Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanan Hong Kong'un o tarihten bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi siyasi kriz olarak nitelendiriliyor.

dpa/TY,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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