Facebook Soros'u inceliyor

Facebook'un operasyon direktörü Sheryl Sandberg'in, ABD'li iş adamı George Soros'un Facebook'u etkileyebilecek yöndeki finansal hareketlerini mercek altına alması için ekibine talimat verdiği ortaya çıktı.

Facebook'u eleştiren Soros'a karşı nasıl bir taktik izleyeceğini belirlemek üzere şirketin iki numarasının devreye girdiği yönünde New York Times gazetesinde çıkan haberin ardından Facebook'tan açıklama yapıldı. AFP'ye konuşan Facebook sözcüsü, "Soros önde gelen bir yatırımcı. Onun yatırımlarına ve Facebook'la ilgili ticari faaliyetlerini inceledik" dedi.

Sandberg'in bu hamlesinin arkasında Soros'un Facebook'a yönelik eleştirileri yatıyor. Soros, Davos Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada sosyal medya şirketlerini "toplum için tehdit" olarak tanımlamıştı. Soros, bu şirketlerin denetim altına alınması çağrısı yapmıştı.

Soros'un bu sözleri üzerine alarma geçen Facebook'un, şirketi eleştirenlere yönelik çalışma yürütmesi için ABD'li bir halka ilişkiler firması olan Definers'ı görevlendirdiği ortaya çıkmıştı. Şirket, Soros'un da aralarında olduğu Facebook karşıtlarına yönelik "gizli operasyon" tarzı tekniklere başvurmakla suçlanıyor. Facebook, Definers adlı şirketle işbirliğine New York Times'da çıkan haberin ardından son verdiğini açıklamıştı.

Rusya'nın 2016'daki Başkanlık seçimlerine yönelik müdahalesinde Facebook'un rolü olduğu yönündeki iddialar sonucu prestij kaybı yaşayan Facebook, son olarak kullanıcı bilgilerinin siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica şirketiyle paylaşılması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Türkiye'deki faaliyetlerine son vermişti

Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros Türkiye'nin de gündeminde. Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı, hafta başında Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurmuştu. Soros tarafından finanse edilen vakfın bu kararı, tutuklu işadamı Osman Kavala'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturmanın ardından gelmişti.

Karara "vakıf hakkında medyada yer alan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonlar" gerekçe gösterilmişti.

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DW,AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe