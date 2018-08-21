 Facebook propaganda yapan sahte hesapları siliyor | YAŞAM | DW | 22.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Facebook propaganda yapan sahte hesapları siliyor

Facebook, koordineli bir propaganda girişiminin parçası olan 650’den fazla sahte hesabı sildiğini açıkladı. Hesapların İran ve Rusya bağlantısının tespit edildiği belirtildi.

default

Rusya bağlantılı bir hacker saldırısını önlediğini açıklayan Microsoft'tan sonra sanal alemde manipülasyonu engellemeye yönelik bir adım da Facebook'tan geldi.

Şirket, "insanları yanlış yönlendirmeye yönelik ağ" olarak tespit ettikleri ve ABD, Latin Amerika, İngiltere ve Ortadoğu'da kamuoyunu hedef alan toplam 652 sayfa, grup ve kişisel hesabı sildiğini açıkladı.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, yüzlerce sahte hesap yoluyla yapılmak istenen bir propaganda girişimini ortaya çıkardıklarını kaydetti. Facebook'tan yapılan açıklamada, birbirleriyle bağlantılı hesapların koordineli eylemlerinin söz konusu olduğu belirterek sayfalardan bazılarında İran dahli tespit edildiği, bazı grupların da daha önce Rus gizli servisi ile ilişkisi bulunduğunun belirlendiği açıklandı.

Facebook'un eylem planının halihazırda yürütülen dört ayrı soruşturmanın sonucu olduğunu söyleyen Zuckerberg, "Hala soruşturmaya devam ediyoruz, henüz bilmediğimiz bir çok şey var" diye konuştu.

Sosyal medya ağı, 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Facebook üzerinden yayılan manipülasyon amaçlı yalan haberlerin yayılmasının önüne geçemedikleri eleştirilerine hedef olmuştu. Şirketin CEO'su Zuckerberg, "Rusya'nın müdahelesini engelleyemediklerini" kabul ederek, özeleştiride bulunmuş, şirketin benzer olayların yaşanmaması için gerekli adımları atacağına ve önlemleri artıracağına işaret etmişti.

Şirket, temmuz ayı sonunda Rusya ile bağlantısı olduğu tahmin edilen 32 hesabı sildiğini açıklamıştı.

DW,AFP,dpa/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Microsoft Rus hacker saldırısını önledi

ABD'li yazılım şirketi Microsoft, Rus hükümeti ile bağlantılı bir hacker saldırısını önlediklerini açıkladı. Bilgisayar korsanlarının kullanıcı şifrelerini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi. (21.08.2018)  

Facebook'tan "Rusya" önlemi: 32 hesap silindi

Facebook, Rusya ile bağlantısı olduğu tahmin edilen ve ABD'deki Kongre seçimleri öncesi kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığından şüphelenilen 32 hesabı kaldırdı. (01.08.2018)  

Facebook'un borsa değerinde sert düşüş

Sosyal medya şirketi Facebook'un hisse senetleri iki saat içinde yüzde 24 oranında değer kaybetti. Şirketin yılın ikinci çeyreğiyle ilgili rakamları yatırımcıyı ikna edemedi. (26.07.2018)  

Benzer içerik

Symbolbild Cyberattacke

Microsoft Rus hacker saldırısını önledi 21.08.2018

ABD'li yazılım şirketi Microsoft, Rus hükümeti ile bağlantılı bir hacker saldırısını önlediklerini açıkladı. Bilgisayar korsanlarının kullanıcı şifrelerini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Vietnam Apec-Gipfel US-Präsident Donald Trump und Wladimir Putin

Trump-Putin zirvesi: Dost olabilecekler mi? 16.07.2018

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefikleriyle gergin geçen Brüksel zirvesinin ardından Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya geliyor. Müttefikler, Batı ile kriz yaşayan Trump'ın Putin'e taviz vermesinden endişeli.

DW SHIFT - Grafik Facebook Persönlichkeitsprofil

Cambridge Analytica şirketi kapanıyor 02.05.2018

ABD seçimlerine ilişkin manipülasyon iddiaları ve Facebook veri skandalı ile gündeme gelen veri analiz şirketi Cambridge Analytica faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kenia Sex für Fische (picture-alliance/dpa/G. Forster)

Seks yapmadan balık yok

Victoria Gölü çevresinde çok sayıda Afrikalı kadın geçimini balık satarak sağlıyor. Ama Kenyalı kadınlar satacakları deniz ürünlerini temin edebilmek için erkek balıkçılara bedenlerini satmak zorunda kalıyor.  

FOTO-GALERİ

Italien Slum in Foggia für Arbeiter aus Afrika (Reuters/A. Bianchi)

İtalya'da sığınmacıların "domates gettosu"

Foggia kenti yakınındaki kampta kalan binlerce sığınmacı, İtalya'nın dünyanın en büyük domates üreticileri arasına katılmasını sağladı. Buna rağmen dev bir hurdalığı andıran kampta insanlık dışı şartlarda yaşıyorlar.  