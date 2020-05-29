 Facebook, Nazi sembollü Trump reklamını kaldırdı | DÜNYA | DW | 19.06.2020

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DÜNYA

Facebook, Nazi sembollü Trump reklamını kaldırdı

Facebook, ABD Başkanı Trump'ın kampanya ekibi tarafından paylaşılan ve Nazi sembolü içeren reklamları kaldırdı. Twitter ise Trump'ın paylaştığı bir sahte CNN videosuyla ilgili uyarıda bulundu.

Trump sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle uyarılar alıyor

Trump sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle uyarılar alıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına Twitter'dan sonra bu kez de Facebook kısıtlama getirdi.

Facebook, Trump'ın kampanya ekibi tarafından paylaşılan ve Nazi sembolü içeren reklamları siteden kaldırdı.

Facebook, Nazi kamplarında kullanılan ters kızıl üçgen içeren kampanya mesajlarının,  şirketin "organize nefrete" karşı politikasını ihlal ettiğini belirtti.

Reklamlar, Trump ve ABD Başkan Yardımcı Mike Pence'in Facebook sayfalarında da yayınlanmıştı.

Facebook'un güvenlik politikasının başındaki yetkili Nathaniel Gleicher, olayın ardından Temsilciler Meclisi'ndeki bir komitede verdiği ifadede, "Başka bir bağlam içinde olmadıkları ya da kınama amacıyla paylaşılmadıkları takdirde, nefret dolu ideolojileri ve örgütleri temsil eden sembollere izin vermiyoruz" dedi.

Gleciher, "Bu reklamla ilgili vakada gördüğümüz de buydu. Bu sembolün kullanıldığı her yerde aynı eylemde bulunuruz" diye ekledi.

Trump'ın kampanya ekibinin iletişim direktörü Tim Murtaugh ise konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu sembolün, faşizm karşıtı hareket Antifa tarafından kullanıldığını savundu.

Twitter'dan Trump'ın paylaşımına bir uyarı daha

Twitter da geçen ay Trump'ın attığı bazı tweet'lerin altına uyarı notu koyarak bu paylaşımlara "şiddeti yücelttiği" ya da "gerçeği yansıtmadığı" gerekçesiyle kısıtlama getirmeye başlamıştı.

Twitter Perşembe akşamı da Trump'ın paylaştığı bir videonun altına "manipüle edilmiş - değiştirilmiş medya" uyarısını ekledi.

ABD Başkanı'nın yalan haberlerle ilgili uyarıda bulunmak için paylaştığı videoda, CNN'in geçen yıl yayınladığı bir haberin görüntüsüyle oynandığı görüldü.

Trump'ın CNN logosuyla paylaştığı videoda "Korku içindeki bebek, ırkçı bebekten kaçıyor" başlığı yer alıyordu.

Ancak Twitter, CNN haberindeki orijinal görüntünün, iki bebeğin arasındaki dostluğu gösterdiğini belirtti. Twitter'in eklediği uyarı notunda, ABD Başkanı Trump'ın, üzerinde oynanmış görüntüler yayınladığı ve paylaştığı videoda CNN'e atfedilen başlığın sahte olduğu bildirildi.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,TY

©️DeutscheWelleTürkçe

 

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