 Facebook Messenger aramalarını dinlediğini kabul etti | YAŞAM | DW | 14.08.2019

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YAŞAM

Facebook Messenger aramalarını dinlediğini kabul etti

Facebook'un Messenger kullanıcılarının mesajlarını para verdiği üçüncü kişilere dinleterek yazıya döktürdüğü ortaya çıktı.

WhatsApp - Instant-Messaging-Dienst (picture-alliance/N. Ansell)

Sosyal medya devi Facebook'un Messenger kullanıcılarının aramalarını dinleyerek yazıya döktürdüğü ortaya çıktı. Bloomberg‘in haberine göre Facebook bunun için üçüncü kişilere para ödedi. Bloomberg'e konuşan söz konusu üçüncü kişilerden bir şahıs, sesli mesajın kime ait olduğunu, nereden geldiğini bilmediklerini, kendilerinden sadece  deşifre hizmeti istendiğini belirtti. Kimliği gizlenen kişi Facebook'un deşifre işlemlerinde çalışan yüzlerce kişiye ödeme yaptığını söyledi.

Facebook ise Bloomberg'e yaptığı açıklamada sesli mesajların yazıya dönüştürüldüğünü kabul etti, ancak Apple ve Google gibi bu uygulamadan bir hafta önce vaz geçtiklerini açıkladı. Facebook bu uygulamadan yalnızca ‘transcription tool‘ denilen deşifraj seçeneğini onaylamış kişilerin etkilendiğini belirtti. Transcription tool ile gönderilen sesli mesajların altında içeriğe dair yazılı metin de görülebiliyor.

Facebook çalışanların deşifraj fonksiyonunun konuşulanları doğru algılayıp algılamadığını kontrol etmekle görevlendirildiğini söyledi.

Facebook ließ Sprachnachrichten abtippen

Geçtiğimiz haftalarda Amazon, Apple ve Google da eleştirilerin hedefi olmuştu. Üçü de ses kayıtlarını dinleyerek Alexa, Siri ve Google Asistan adlı yapay zekâ asistanlarını geliştirmeyi amaçladıklarını açıklamışlardı.

Ancak Facebook'da durum biraz daha karmaşık. Facebook'a yıllardır uygulamalarla kullanıcıların dinlendiği ve reklamların kullanıcıya göre kişiselleştirildiği iddiaları yöneltiliyor. Facebook ve kurucusu Mark Zuckerberg bu suçlamaları reddetmiş, Zuckerberg bu yılın başında Amerikan Kongresi'ne verdiği ifadede bu iddiaları "komplo teorisi" diye nitelendirmişti. Facebook yalnızca kullanıcının onaylaması durumunda ses kayıtlarının değerlendirildiğini savunuyor. Ancak kullanıcıların diğer firmalarda olduğu gibi onay verirken, bu sesli mesajların yalnızca uygulamalar tarafından değil, üçüncü kişilerce de dinlendiği bilgisine sahip olmadığı belirtiliyor.           

          

dpa / DK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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