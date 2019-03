Facebook "beyaz milliyetçiliğini" yasaklayacak

Facebook, Yeni Zelanda saldırısının sosyal medya platformu üzerinden canlı yayınlanması sonrası "beyaz ırkın" üstünlüğünü savunan içerik ve kullanıcıları yasaklayacağını açıkladı.

Sosyal medya platformu Facebook, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası mecrayı "beyaz milliyetçilerine" kapatıyor.

Nefret söylemi ile mücadele için gelecek haftadan itibaren geçerli olacak karara göre beyaz ırkın üstün olduğunu ve beyazların beyaz olmayanlardan ayrı yaşaması gerektiğini savunan içerikler Facebook ve Facebook şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Instagram'da bundan böyle yer alamayacak.

Kararla ilgili yazılı bir açıklama yapan Facebook yönetimi, "Bu kavramların nefret grupları ile derin bağlantılarının olduğu ortadadır ve hizmetlerimiz dâhilinde yeri yoktur" ifadesini kullandı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformunun mevcut topluluk kurallarına göre beyaz ırkın üstünlüğünü savunan, ırk, etnik köken ve din üzerinden nefret söylemi yayan içerik hâlihazırda yasak durumda.

Ancak genel anlamda milliyetçilik ve siyasi bağımsızlık gibi kavramlara dair ifadelerin bugüne kadar hoşgörü ile karşılandığını belirten platform yönetimi son aylarda ise beyaz milliyetçiliğinin, örgütlü nefret grupları ile bağlantısının yadsınamaz olduğu sonucuna ulaştıklarını belirtti.

Facebook bu doğrultuda "İleriye dönük olarak, insanların etnik miraslarını gururla ifade etmelerine izin vermeye devam etmekle beraber, beyaz milliyetçiliği veya ayrılıkçılığı gibi kavramları desteklemeyeceğiz ve bu kavramlara övgüye tolerans göstermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Nasıl işleyecek?

Sosyal medya platformundan yapılan duyuruya göre beyaz ırkın üstünlüğüne ilişkin arama yapan kişiler Life After Hate (Nefretten Sonra Yaşam) gibi oluşumların sayfalarına ve içeriklerine yönelecek.

Life After Hate, bir dönem ırkçı düşüncelere sahip olduktan sonra arkasını bu tip kişi ve gruplara dönen ve yeni bir başlangıç yapan insanlara destek olmayı amaçlıyor.

Facebook ayrıca geliştirdiği yapay zekâ ve otomatik öğrenme yazılımları ile nefret söylemi barındıran içeriği tespit edip ortadan kaldırmayı, bunu yaparken de ifade özgürlüğüne müdahale etmemeyi hedefliyor.

Şüpheyle yaklaşanlar var

Facebook ve Instagram'da uygulanacak yeni politika her ne kadar olumlu karşılansa da, beyaz milliyetçilerinin ideolojisi ile mücadele etme konusunda ne derece etkili olacağına şüpheyle yaklaşanlar bulunuyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Centre for Analysis of the Radical Right (Radikal Sağ Analiz Merkezi) araştırmacılarından Mark Potok, Facebook'un denetim mekanizmalarının kriz anlarında yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Potok, " Facebook'ta her gün beyaz milliyetçiliği içeren binlerce gönderi yayınlanıyor. (Yeni Zelanda'daki) Christchurch saldırısı videosunu engelleyemediler ve bunu uygulamaları çok zor olacak" ifadesini kullandı.

50 kişiyi öldüren Christchurch saldırganı tüm eylemini Facebook üzerinden 17 dakika boyunca canlı yayınlamış ve sosyal medya platformunun daha sonra verdiği bilgilere göre saldırıyı takip eden 24 saat içinde videonun 1 milyon 500 bin kopyası yönetim tarafından kaldırılmıştı.

Gene Facebook yönetiminin yaptığı açıklamada saldırganın canlı yayınını 200 kadar kişi izlemiş ve ilk şikâyet 12'inci dakikada yapılmıştı. Orijinal video silinene kadar ise 4 bin kişi tarafından izlenmişti.

DW,AFP,rtr/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe