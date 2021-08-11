Facebook aşı karşıtı kampanyayı engelledi

Facebook, koronavirüs aşılarıyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla bir uluslararası kampanyayı sonlandırdığını açıkladı. Kampanyaya dahil olan yüzlerce hesap silindi. Şirketin Salı günü yaptığı açıklamada, bir Rus reklam şirketinin farklı platformlarda aşılarla ilgili yalan haberleri yaymaya çalıştığı ve konunun Almanya ve Fransa'daki internet fenomenleri tarafından tespit edilmesi ve tehlikeye dikkat çekilmesiyle ortaya çıktığı belirtildi.

Facebook, Rus şirket Fazze'nin kampanyanın arkasında olduğunu ve şirketin "yanlış bilgi yıkama tesisi” gibi çalıştığını belirtti. Rus şirketin amacının ise takipçisi fazla olan güvenilir insanları kullanarak internette yanlış bilgileri yaymak olduğu belirtildi. Fazze ağının çeşitli ülkelerde sosyal medya fenomenleriyle işbirliği yaptığı ve onlara yanıltıcı içeriği yeniden paylaşmaları için para ödendiği de iddia edildi.

Özellikle Hindistan, Latin Amerika ve ABD'yi hedef alan kampanyanın, onay aşamasında olan aşılara olan güveni toplumda sarsmak için çalıştığı ifade edildi. Şirketin, sosyal medya fenomenleri aracılığıyla veya sahte hesapları kullanarak BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca aşılarını kötülemeye çalıştığı ifade edildi. AstraZeneca aşısı olanların şempanzeye dönüşeceğine dair iddialar şirketin yaydığı yalan haberler arasında bulunuyor.

Facebook'un yaptığı açıklamada, söz konusu Rus reklam şirketiyle bağlantısı tespit edilen yüzlerce hesabın kapatıldığı açıklandı. 65 Facebook hesabının ve 243 İnstagram hesabın Fazze şirketiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Facebook, ağın hesaplarını kapatmanın yanı sıra Fazze’yi bütün platformlarından engelledi. Şirketin paylaşımlarının sosyal medyada çok fazla etkileşim almadığı belirtildi. Facebook Güvenlik Politikaları Yöneticisi Nathaniel Gleicher ağa ilişin "Çok fazla kişiye ulaşmamış olsa da ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış bir düzenek” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kendi ürettiği Covid-19 aşısı Sputnik V'nin reklamını yurt dışında aktif olarak yapması, uzmanlar tarafından "jeopolitik kredi toplamak amaçlı" olarak yorumlanıyor. Facebook temsilcileri ise aşıları kötüleme kampanyasının arkasındaki olası motivasyon üzerine spekülasyonları paylaşmadı.

Sosyal medya şirketlerinin sahte hesapları tespit etmede ve kapatmada yeteneklerinin geliştiği ancak yanlış bilgilendirme kampanyalarına da aynı oranda dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Fransız Youtuber Leo Grasset, Fazze'nin kendisiyle iletişime geçtiğini ve yaklaşık 60 saniyelik bir videoyu İnstagram, TikTok ve YouTube hesaplarından paylaşmasını istediğini belirtti. Paylaşılması istenen videonun BioNTech/Pfizer aşısından sonra gerçekleşen ölümler ile ilgili olduğunu belirten fenomen, "Çok fazla tehlike işareti vardı. Yapmamaya karar verdim” dedi.

AFP, AP / AI, JD

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