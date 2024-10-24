Almanya'dan Fırsat Kartı alanlarda Türkler üçüncü sırada

Almanya'da nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasal düzenlemeler çerçevesinde 1 Haziran'da yürürlüğe giren Fırsat Kartı uygulamasından bugüne kadar ayda yaklaşık 550 kişi yararlandı. Almanya İçişleri Bakanlığının Alman haber ajansı dpa'ya verdiği bilgilere göre 1 Haziran ile 17 Ekim tarihleri arasında Fırsat Kartı çerçevesinde 2 bin 500 kişiye vize verildi.

Fırsat Kartı vizesi ile Almanya'ya gelenler arasında Türkiye'den gelenler Hindistan ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer aldı. Buna göre, Haziran ayından beri Hindistan'dan 780 kişiye Fırsat Kartı vizesi verildi. İkinci sırada Çin'den gelenler bulunurken, üçüncü sıradaki Türkiye'yi Pakistan ve Tunus'tan gelenler takip etti.

Fırsat Kartı'na ilgi beklentinin altında kaldı

Bild gazetesindeki haberde ise Fırsat Kartı'na ilginin Alman hükümetinin beklentilerini karşılamadığına dikkat çekildi. Gazete, İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı haberinde 1 Haziran'dan Eylül ayının sonuna kadar 2 bin 360 kişinin Fırsat Kartı için başvuruda bulunduğunu, bunun ayda yaklaşık 590 başvuruya denk geldiğini belirtti. Haberde, Alman hükümetinin ayda yaklaşık 2 bin 500 başvuru olmak üzere toplamda 10 bin başvuru beklediği vurgulandı.

Bakanlık Sözcüsü ise çalışma izni almak için gereken şartların tamamını sağlamayan nitelikli iş gücünün Almanya'da çalışmasını cazip hale getirmeyi hedefleyen yeni bir araç olan Fırsat Kartı'nda hâlâ büyük bir potansiyel gördüklerini söyledi.

Almanya'da iş gücü açığı | İşverenlerden yeni çözüm To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Fırsat Kartı'nın şartları

Fırsat Kartı, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına bir iş sözleşmesi olmasa da Almanya'ya gelme ve iş arama imkânı tanıyor. Fırsat Kartı'na başvurmak isteyenlerin en az iki yıllık meslek eğitim veya yüksek okul diplomasına sahip olmasının yanı sıra Almanca veya İngilizce bilmeleri gerekiyor. Ayrıca, Almanya'da kalacakları süre içinde geçimlerini sağlayabileceklerini de belgelemeleri isteniyor.

Bu şartları yerine getirenlere dil düzeyi, mesleki deneyim, yaş gibi kriterlere göre puan veriliyor. En az altı puan toplayanlar Fırsat Kartı almaya hak kazanabiliyor. Fırsat Kartı vizesi alanlar, Almanya'ya bir yıl için gelerek ülkede iş arayabiliyor.

AFP, dpa/JD, BK

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